Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan büyük başarı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, dünyanın hayran kaldığı AKINCI TİHA'yle ilgili gurur veren yeni gelişmeyi duyurdu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yeni gücü AKINCI TİHA B'nin kendisine ait olan rekoru kırdığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.'' dedi.