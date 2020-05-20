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Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı belgeseli çok yakında

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI Belgeseli'nin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:02:00 - 2020-05-20 16:25:16

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Belgeseli'nin müjdesini verdi.

Bayraktar'ın 'Çok yakında' diyerek belgeselinin yayınlanacağını duyurduğu AKINCI TİHA, 24 saat havada kalabiliyor. 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar AKINCI, 400 kilogram dâhili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5.5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar AKINCI TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 HP ve 2x200 HP güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

 

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Yorumlar

haluk

Allah yardımcınız olsun. heronsever iç düşman ve dış düşman kahrolsun.
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Erdal Atalay

Bayraktarları(bütün mühendisleri)korumak için devletimiz ne gerekiyorsa yapmalı.Teknoloji casusluğuna karşı da gereken yapılmalı.Göz bebeklerimizi yabancı ajanlar öldürmesin.(Aselsan mühendisleri gibi olmasınlar)
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