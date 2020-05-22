  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız
için kalan
Gündem

Selçuk Bayraktar, Akıncı Belgeseli'nin yayınlanacağı tarihi duyurdu!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gözbebeği Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarihi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:09:00 - 2020-05-22 18:11:54

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Türkiye'nin gözbebeği Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarihi duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Bu hikaye; havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesidir! #AkıncıBelgeseli 24 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 20.23'te Baykar YouTube kanalında!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan h

Allah sizlere kurumunuza güç versin düşmanlar yas tutar vatan severler sevinir
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı