Selçuk Bayraktar, Akıncı Belgeseli'nin yayınlanacağı tarihi duyurdu!
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gözbebeği Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarihi paylaştı.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Türkiye'nin gözbebeği Akıncı TİHA'nın belgeselinin yayınlanacağı tarihi duyurdu.
Bayraktar, sosyal medya hesabından, "Bu hikaye; havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesidir! #AkıncıBelgeseli 24 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 20.23'te Baykar YouTube kanalında!" ifadelerini kullandı.