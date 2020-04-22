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Aktüel

Selçuk Balcı’dan online Karadeniz müziği

Maltepe Belediyesi’nin korona virüs nedeniyle online düzenlediği “Sanat Serüveni” isimli programa Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı konuk oldu.

2020-04-22 11:41:23 -
Selçuk Balcı’dan online Karadeniz müziği

Maltepe Belediyesi’nin korona virüs nedeniyle online düzenlediği “Sanat Serüveni” isimli programa Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı konuk oldu. Yayın, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Youtube kanalından canlı yayınlandı. Kemençesi eşliğinde müzikseverlerin karşısına çıkan Balcı dinletisine “Deniz Üstünde Fener” isimli sevilen şarkısını söyleyerek başladı. Balcı, sözü ve bestesi kendisine ait olan albüm çalışmalarından eserlerini Maltepeli müzikseverler için söyledi. Asya akustik sahnesinden yapılan yayında Balcı’ya müzisyen dostları da eşlik etti. Balcı, sözleri halk ozanı Ali Kızıltuğ’a ait “Sen Gel Diyorsun” isimli türküyü kendine has yorumuyla icra etti. Karadeniz yöresine ait anonim türküleri güçlü yorumuyla seslendiren Balcı müzikseverlere keyifli bir konser verdi.

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