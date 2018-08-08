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Sel felaketi sonrası Orduluları üzen görüntü

Aşırı yağış sonrası sel felaketinin yaşandığı Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşların topladığı fındıklar, sel sularıyla birlikte Karadeniz'e aktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:30
Sel felaketi sonrası Orduluları üzen görüntü

Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu.

Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar üzücü görüntüler oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

 

ENVER YILMAZ: HASAR TESPİTİNE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, "Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok." açıklamasında bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel nedeniyle mahsur kalan bütün vatandaşların kurtarıldığını belirterek, "Şu anda 7 yaralı var. Hayati tehlikesi olan yok. Biri yıldırım düşmesi sonucu yaralanmış. Yaklaşık 100'e yakın menfezimiz kırıldı. 100 mahallemizde ciddi sorun var. 24 saat esaslı tedbirlerimizi aldık ama afet dediğimiz bu işin çok da tedbiri olmuyor doğal olarak. Bunun çok çözümü yok. Çünkü metrekareye 20 litre, iki katı sel riski var buraya yağmış 107 litre. Normalin bire 5, 6 oranında aşırı yağmur var. Tedbirimiz en üst düzeyde alındı. Endişemiz Meteoroloji gece geç saatlere kadar yağışın devam edeceğini söylüyor. Tabiat afeti bu. Bazen bunun karşısında yapılacak pek bir şey olmuyor.Hasar tespitine karşı gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:30
  1. Karadeniz
  2. Çaybaşı
  3. Fatsa
  4. Ordu
  5. Enver Yılmaz

YORUM YAZ

  • HasanHasan47 dk önce
    Denizden kepçe yada ağ ile bunlar toplanamazmı..? Sonuçta milli servet
  • tuzcutuzcu37 dk önce
    Toplanabilirse de kime nasıl pay edilecek...
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