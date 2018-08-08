Sel felaketi Ordu'yu vurdu! Köprüler yıkıldı, Karadeniz sahil yolu trafiğe kapandı

Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "4 köprünün tamamı yıkıldı. Can kaybımız yok, 4 vatandaşımız yaralandı. 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ünye ve Fatsa'da mahsur kalan vatandaşlara havadan ulaşımlaya çalışılıyor.

Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar: Maddi hasarımız çok. Yağmurun durmasını bekliyoruz. 17 araç kurtarma çalışması yapıyor.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık: 20 gün içinde 3 defa sel yaşadık. Kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. 30 ton fındık sele gitti. Ulaşım yolları tamamen çöktü. 6 mahalleye ulaşılamıyor.

AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu: Sel felaketini can kaybı olmadan yaşıyoruz. Karayolunun açılmasına dönük çalışmalar yapılıyor.

AK Parti Ordu milletvekili Ergün Taşçı: Ciddi maddi hasar var. Kriz masası oluşturuldu.

METEOROLOJİ KARADENİZ'İ UYARDI: PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.