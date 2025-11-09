  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

CHP’nin hesaplarına erişim için mahkemeye başvuran Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu bize her türlü desteği veriyor!

Muhaliflerin iddiaları soruldu! Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

İrlanda’dan İsrail hamlesi! "Men edilsin”

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Kaporta ustasının hainliği böyle görüntülendi: İkinci el piyasasının canına okudular

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk
Gündem Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla bir eğlence mekânının önünde otururken, kıskançlık krizi geçiren bir kadın tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Olay, “özgürlük” adı altında her türlü ölçüsüzlüğün meşrulaştırıldığı Kadıköy’ün eğlence mekânlarının bulunduğu Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.

“Sen benim sevgilimle mi berabersin?” deyip ateşe verdi!

 

Bir çocuk annesi Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla oturduğu sırada kısa bir telefon görüşmesi yaptı.

Bir anda yanına gelen saldırgan kadın, “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” diyerek elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Ardından çakmağı çakarak genç kadını canlı canlı ateşe verdi.

Saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Alevler içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunun büyük bölümünde üçüncü derece yanıklar oluştu.

 

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gözde Yılmaz’ın hayati tehlikesi sürüyor.

 “Modern eğlence kültürü” kadını kadına düşman etti

Tanıklar, yaşanan dehşeti anlatmakta zorlandı.

Olay anına şahit olan Mehmet Bedirhan Uçak, “Masada oturuyorduk. Bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama çok zordu.” dedi.

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

 

Kadıköy gerçeği: Ne özgürlük kaldı ne vicdan!

Bir zamanlar kültürle, sanatla anılan Kadıköy’ün, bugün alkol, uyuşturucu ve sapkın ilişkilerin merkezi haline geldiğini belirten vatandaşlar, bu tür olayların tesadüf olmadığını dile getirdi.

Sokaklarda sabahlayan, eğlence kültürü içinde “modernlik” maskesiyle vahşileşen insanların sayısı artarken, toplumda merhamet, sadakat ve haya duyguları hızla eriyor.

 

Ahlakın olmadığı yerde huzur da olmaz

Uzmanlar, sekülerleşmenin insan ruhunu yalnızlaştırdığını, kıskançlık, öfke ve cinnet vakalarının artışında bunun etkili olduğunu ifade ediyor.

Aile kurumunun zayıfladığı, kadın-erkek ilişkilerinin sınır tanımaz hale geldiği modern yaşam, artık insanı insana düşman ediyor.

Tesettürlü kadınlar korosu seküler azgınları kudurttu: Gericilikmiş!
Tesettürlü kadınlar korosu seküler azgınları kudurttu: Gericilikmiş!

Gündem

Tesettürlü kadınlar korosu seküler azgınları kudurttu: Gericilikmiş!

Seküler yobazların ruh ikizleri kazanınca sevindirik oldular! CHP’li Tanal hayal görmeye başladı
Seküler yobazların ruh ikizleri kazanınca sevindirik oldular! CHP’li Tanal hayal görmeye başladı

Gündem

Seküler yobazların ruh ikizleri kazanınca sevindirik oldular! CHP’li Tanal hayal görmeye başladı

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu
Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

Gündem

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23