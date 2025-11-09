Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Olay, “özgürlük” adı altında her türlü ölçüsüzlüğün meşrulaştırıldığı Kadıköy’ün eğlence mekânlarının bulunduğu Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.

“Sen benim sevgilimle mi berabersin?” deyip ateşe verdi!

Bir çocuk annesi Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla oturduğu sırada kısa bir telefon görüşmesi yaptı.

Bir anda yanına gelen saldırgan kadın, “Sen benim sevgilimle mi berabersin?” diyerek elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz’ın başına döktü. Ardından çakmağı çakarak genç kadını canlı canlı ateşe verdi.

Saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Alevler içinde kalan Yılmaz’a ilk müdahaleyi yanında bulunan arkadaşları yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunun büyük bölümünde üçüncü derece yanıklar oluştu.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Gözde Yılmaz’ın hayati tehlikesi sürüyor.

“Modern eğlence kültürü” kadını kadına düşman etti

Tanıklar, yaşanan dehşeti anlatmakta zorlandı.

Olay anına şahit olan Mehmet Bedirhan Uçak, “Masada oturuyorduk. Bir anda tanımadığımız bir kadın geldi. Elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü ve ateşe verdi. Altı kişi birlikte söndürmeye çalıştık ama çok zordu.” dedi.

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Kadıköy gerçeği: Ne özgürlük kaldı ne vicdan!

Bir zamanlar kültürle, sanatla anılan Kadıköy’ün, bugün alkol, uyuşturucu ve sapkın ilişkilerin merkezi haline geldiğini belirten vatandaşlar, bu tür olayların tesadüf olmadığını dile getirdi.

Sokaklarda sabahlayan, eğlence kültürü içinde “modernlik” maskesiyle vahşileşen insanların sayısı artarken, toplumda merhamet, sadakat ve haya duyguları hızla eriyor.

Ahlakın olmadığı yerde huzur da olmaz

Uzmanlar, sekülerleşmenin insan ruhunu yalnızlaştırdığını, kıskançlık, öfke ve cinnet vakalarının artışında bunun etkili olduğunu ifade ediyor.

Aile kurumunun zayıfladığı, kadın-erkek ilişkilerinin sınır tanımaz hale geldiği modern yaşam, artık insanı insana düşman ediyor.