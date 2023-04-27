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Dünya Seküler- kapitalist sistem bir halkı yok ediyor: Japon nüfusu yok olmanın eşiğinde!
Dünya

Seküler- kapitalist sistem bir halkı yok ediyor: Japon nüfusu yok olmanın eşiğinde!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 09:17:00 -
Seküler- kapitalist sistem bir halkı yok ediyor: Japon nüfusu yok olmanın eşiğinde!

Japonya nüfusunun 2070 yılında, 2020'ye göre yüzde 30 azalarak 87 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Nüfus ve Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü, ülkenin geleceğine yönelik nüfus tahminini yeniledi.

Yeni tahmine göre 2020'deki 126,1 milyonluk Japonya'nın toplam nüfusu, 2056'da 100 milyonun altına inecek. 2020'deki toplam nüfus ise yüzde 30 düşerek 2070 yılında 87 milyona gerileyecek.

Öğrenci ve işçi dahil ülkede 3 ayı aşkın süreli oturum sahibi yabancıların 2020'deki yüzde 2,2'lik oranı ise 2070'te yüzde 10,8'e çıkacak

Tahmine göre 2022'de 800 binin altına inen yıllık yenidoğan sayısı, 2043'te 700 binin altına ve 2070'te 500 binin altına gerileyecek.

Japonya'nın sosyal güvenlik sistemini ayakta tuttuğu kabul edilen 15-64 yaş arası nüfus, 2020'de 75 milyon olarak kayda geçti.
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Enstitünün tahminine göre 2020'de 75 milyonluk bu kesim, 2070 yılında 45,3 milyona gerileyecek.

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