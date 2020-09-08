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Teknoloji Şeklini koruyan kumaş geliştirildi
Teknoloji

Şeklini koruyan kumaş geliştirildi

Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, keratin yardımıyla şeklini koruyan yeni bir kumaş türü geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:36:00 -
Şeklini koruyan kumaş geliştirildi

Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ilginç bir çalışmaya imza atarak şeklini koruyan yeni bir kumaş türü geliştirdi. Yapılan açıklamada, yeni kumaşın keratin yardımıyla geliştirildiği ve pek çok alanda kullanılabileceği belirtildi.

Saçtan esinlendiler

Kumaşın geliştirilmesi için, ıslatıldığında tekrar eski haline dönen saçlardan esinlendiklerini ifade eden araştırmacılar, yeni kumaşın da kendi kendine yeniden ilk haline döndüğününü belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Luca Cera, yeni kumaşın tekstil alanında önemli bir yenilik olabileceğini söyledi. Başka bir araştırmacı Kit Parker ise, yeni kumaşla birlikte geri dönüştürülmüş yünden ilk kez neler üretilebileceğini görmüş olduklarını ifade etti.

Keratin yardımıyla geliştirilen ve yüne benzer bir yapısı olan yeni kumaşın, giyim sektöründe önemli olabileceği düşünülüyor.

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