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Dünya Sekiz genç kız evsiz bir adamı öldürdü
Dünya

Sekiz genç kız evsiz bir adamı öldürdü

Kanada'nın Toronto kentinde, yaşları 13 ila 16 yaşındaki sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürmekle suçlandı. Şahıslar olay yerinin yakınlarında gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 10:37:00 -
Sekiz genç kız evsiz bir adamı öldürdü

Kanada'nın Toronto kentinde, yaşları 13 ila 16 yaşındaki sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürmekle suçlandı.

Polisin, Pazar gece yarısından sonra gerçekleşen ve "toplu saldırı" diye tanımladığı olayda zanlılar, kurbanı bıçaklamakla itham ediliyor.

Adı açıklanmayan cinayet kurbanının, evsizlerin kaldığı bir sığınma evinde yaşadığı belirtildi.

BBC’nin haberine göre Toronto Belediye Başkanı John Tory, cinayetin kendisini "çok rahatsız ettiğini" söyledi.

Toronto Polisi'nden Dedektif Terry Browne, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanı bıçak yaralarıyla bulan görgü tanıklarının polise haber verdiğini belirtti.

Kısa bir süre önce sığınma evine yerleşen kurbanın kaldırıldığı hastenede öldüğü açıklandı.

Kanada yasalarına göre 18 yaşındak küçük oldukları için kimlikleri açıklanmayan genç kızlar, olay yerinin yakınlarında gözaltına alındı.

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