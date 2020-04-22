Şeker-İş Sendikasından vatandaşlara "ucuz tatlı" uyarısı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, ramazan ayında tatlı tüketiminin arttığına dikkati çekerek merdiven altı tabir edilen yerlerde yapay tatlandırıcıyla üretilen tatlıların halk sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda sektöründe son dönemde artan maliyetler nedeniyle bazı üreticilerin ürünlerini ucuza imal etme çabasında olduğunu söyledi.

Tatlıcılıkta birçok üreticinin mamullerinde pancar şekeri yerine daha ucuz olan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullandığını belirten Gök, ramazan ayındaki talep artışını fırsat gören bazı kişilerin bu dönemde yapay tatlandırıcıyla üretilen gıdaları tüketime sunduğunu vurguladı.



- "Hem sağlığa hem ekonomiye zarar veriyor"



Yapay tatlandırıcının çikolatadan reçele, gazlı içeceklerden baklavaya kadar birçok üründe kullanıldığına dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

"Merdiven altı tabir edilen yerlerde yapay tatlandırıcıyla üretilen tatlılar halk sağlığını tehdit ediyor. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde, ucuz ve merdiven altı ürünler bağışıklık sistemini düşürebilir. Merdiven altı üretim halk sağlığını olumsuz etkilediği gibi kayıt dışılığı artırarak ülke ekonomisine de zarar veriyor. Özellikle bu salgın günlerinde bağışıklığımızı düşürecek bu ucuz ve merdiven altı ürünlerden uzak durmalı. Vatandaşlar, özellikle ramazan ayında ucuza satılan tatlılarda bağışıklık sistemini düşüren NBŞ kullanıldığı ihtimalini mutlaka göz önünde bulundurmalı. Bu noktada halkımıza, sağlıklı ve doğal pancar şekerinden üretilmiş ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz."



