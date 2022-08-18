Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Yüzyıllar öncesinde sağlık amaçlı kullanılan dulavrat otu, zengin içeriği sayesinde birçok sağlık sorununa şifa oluyor. Soğuk algınlığı, romatizmal rahatsızlıklar ve hatta kanser hastalığı için de kullanılan dulavrat otu nedir, faydaları nelerdir? İşte haberin detayları...

Dulavrat otu nedir?

Papatyagiller familya ailesine ait olan dulavrat otunun Latince ismi Arctium lapa'dır. Nemli bölgelerde yaşayan bu şifalı ot, birden fazla sağlık sorununa karşı kalkan olur. Soğuk algınlığı, romatizmal rahatsızlıklar ve kanser tedavisinde kullanılan dulavrat otu, ciltte de adeta botoks etkisi yaratıyor.

DULAVRAT OTU FAYDALARI

KANI ARINDIRIR

Yapılan Araştırmalar dulavrat otunun detoks etkisi gösterdiği gözlemlenmiş. Ayrıca Ciltte sağlıklı kan dolaşımını sağlar.

DOĞAL DİÜRETİK OLARAK ÇALIŞIR

Dulavrat otu böbrekleri uyarır ve detoksifikasyon için doğal bir idrar sökücüdür. Vücutta fazla olan su ve sodyumdan oluşan kabarıkları gidermek için idrara çıkarır.

CİLDİ İYİLEŞTİRİR

Dulavrat otu iltihaplı sivilcelere ve egzamadan sedef hastalığına bir çok hastalığa iyi gelir.

DİYABETE KARŞI KORUR

Dulavrat otu inülin ve prebiyotik lif içerir. inülin sindirimini iyileştirir ve doğal kan şekeri seviyesini düşürür.- İnsülin maddesi kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur. - Arktiken içeren dulavrat otu araştırmalara konu oldu. Bu araştırmalar sonucunda içerdiği bu maddenin kanserli hücrelerin oluşmasını ve çoğalmasını önler.

KANSERLE ÇABA EDER

Dulavrat içinde arktiken barındırır. Araştırmalar sonucu arktiken karaciğer kanseri, akciğer kanseri, ve mide kanseri hücrelerini öldürür.

ARTRİT’İ GELİŞTİRİR

Anti-enflamatuar sayesinde dulavrat otu artrit semptomları iyileştirir. Bir araştırmaya göre dulavrat otu eklem hastalığı olanları iyileştirdiği görülmüş.

GELİŞMİŞ DALAĞIN TEDAVİSİNDE YARDIMCI OLUR

Dulavrat otu karaciğer sağlığını iyileştirir. Dalağı tedavi eder.

BADEMCİK ENFEKSİYONU İLE SAVAŞIR

Dulavrat otu tonsillit için doğal ilaçtır. Enflamasyonu eksiltir, sızıyı gevşetir ve yarayı iyileştirmesini hızlandırır.

SEDEF HASTALIĞI VE AKNELİ CİLT İÇİN ETKİLİ

Otta bulunan sülfirin maddesi, sedef ve akneli ciltlerde olumlu etkiler göstermektedir. Dulavrat otunda östrojen hormonu içeren lignanlar, polifenoller ve sülfür içeren bileşenler bulunur. Bu sebeple cilt hastalıkları için oldukça etkilidir. Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan dulavrat otu, yüzyıllar önce başka bitki kökleriyle karıştırılarak kızamık, bademcik iltihabı ve grip tedavisinde kullanıldı. Dulavrat otu, cildin elastikiyetini korumaya yardımcı oluyor, ve botoks etkisi yaparak cildin genç görünmesine yardımcı oluyor.

ZÜHREVİ HASTALIKLARDA KULLANILIR

Dulavrat otunun kan temizleyici özelliği bulunur. Hatta 17. yy'da kadınlara doğum sonrası hızlı bir şekilde toparlanmaları için veriliyormuş.

DULAVRAT OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir tatlı kaşığı dulavrat otunun kurtulmuş halini bir su bardağında kaynatın. İlk kaynamadan sonra kapatıp bekleyin. 10 dakika sonra süzüp günde bir bardak tüketebilirsiniz. Aynı suyu yüzünüze tonik olarak kullanabilirsiniz.

DULAVRAT OTU YAĞI NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Dulavrar otu yağı saç için harika bir maske olabilir. Dulavrat otu yağını hazırlamak için;

İki kase dulavrat otu kökünü ince bir şekilde kıyın ve bir kavanozun içinde 2 bardak zeytinyağıyla birlikte karıştırdıktan sonra ağzını sıkı bir şekilde kapatarak karıştırın.

Karışımı 6 hafta boyunca güneş alan bir yerde bekletin.

6 haftanın sonunda karışımı kaynar suya alın ve pişirin. Karışım ılıdıktan sonra tülbent yardımıyla süzün. Böylelikle yağı elde etmiş olacaksınız.

Bu yağ ile saç diplerinize masaj yaparak saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.

Hazırladığınız yağı ufak çaplı yara ve yanıklarda da pamuk yardımıyla kullanabilirsiniz.