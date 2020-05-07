Sekapark Tramvay Durağı’na yapılacak üst geçit için çalışmalar başladı

Akçaray tramvay hattı üzerinde bulunan Sekapark Tramvay Durağı’nın yanına yapılacak olan yaya üst geçidi için ilk kazık çakıldı.

Akçaray tramvay hattını vatandaşların hizmetine sunarak İzmit ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark Tramvay Durağı’nın yanına yaya üst geçidi için Mart ayında ihale gerçekleştirdi. Tramvay ile seyahat edip Sekapark Tramvay İstasyonu’nda inen vatandaşların kolay bir şekilde Batı Terminali ve Sekapark’a geçebilmelerini sağlayacak olan yaya üst geçidi için ilk kazık çakıldı. Tramvay hattı üzerine toplamda 3 adet yaya üst geçidi inşa edilecek.

Çalışmalara başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yaya üst geçidinin ayakları için ilk kazık imalatına başladı. Sekapark İstasyon Durağı’nın hemen yanına inşa edilecek yaya üst geçidi, 88 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde, iki açıklıklı ve çelik malzemeden inşa edilecek. Yaya üst geçidinde engelliler için asansör de bulunacak.

Sekapark Tramvay Durağı’nın yanına inşa edilecek olan yaya üst geçidinin yanı sıra Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü istasyon duraklarının yanına da yaya üst geçidi inşa edilecek. Her iki üst geçit için yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında, 12 Mayıs Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü tramvay duraklarının hemen yanına inşa edilecek olan üst geçitlerden birisi 63.40 metre uzunluğunda, 3.35 metre genişliğinde diğeri de 43.85 metre uzunlukta, 3.35 metre genişliğe sahip olacak.