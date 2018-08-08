Sekai Mori Naim Süleymanoğlu’nun kızı mı?

Sekai Mori DNA sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu ortaya çıktı.

Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu geçen yıl 18 Kasım'da hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü milli haltercinin vefatı sonrası dikkat çekici bir babalık davası açıldı. Japon Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun babası olduğunu öne sürerek dava açtı. Mori'nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori'nin iddiasına ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.

YASAL MİRASÇI OLUYOR

Konuya yakın adli bir kaynak, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı. ATK raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise, mirasın paylaşımına geçilecek.

ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu'ndan geriye ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak "ATK raporunun bu sonucuna göre, Süleymanoğlu, üç ayrı kadından 4 çocuk sahibi. Süleymanoğlu'nun hiçbir kadın ile resmi nikâhı bulunmuyor" şeklinde konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken haltere başlayan Naim Süleymanoğlu, 1982 senesinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında yine rekor kırarak şampiyon olan Süleymanoğlu, böylece dünya tarihinin en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca toplamda 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, üç Olimpiyat Şampiyonluğu, yedi Dünya Şampiyonluğu, altı Avrupa Şampiyonluğu kazanmıştır. Başlarda Bulgaristan adına yarışan sporcu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın Sovyetleri boykot etmesinden dolayı katılamadı. Bu dönemde Bulgar hükümetinin Türk sporcuları yasaklaması gibi sorunlardan kurtulmak ve Türkiye adına yarışmak isteyen Süleymanoğlu, 1986 senesinde Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

1988 senesinde Seul Olimpiyatları'nda 6 dünya 9 Olimpiyat rekoru kırarak efsaneleşen Süleymanoğlu, aynı sene Time dergisinin kapağında yer aldı. Aynı zamanda Türkiye'ye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur. Naim Süleymanoğlu, 1992 senesinde Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi. Bir süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde yaşama veda etti.

Sözleri:

Ben geldiğimde Türkiye sporda başarıya aç, 20 yıldır olimpiyatta altın madalya bekleyen bir ülkeydi. Üzerime ağır bir yük binmişti. Türk sporunun o dönemde öncüsü ve lokomotifi olduğuma inanıyorum. Bunda şüphesiz merhum Özal'ın da büyük katkısı oldu. İlk kez ödül yönetmeliğini çıkarttı, başarılı sporcuları korumaya aldı.

Ben haltere çok küçük yaşta başladım. Halterden başka hiçbir şeyi düşünmedim. Onun için dünyaya yeniden gelsem yine halterci olurdum.

Bulgaristan'dan kaçtığım için asla pişman olmadım.

Çok küçük yaşlarda zaten madalya alanları seyredip ‘Bir gün böyle olmalıyım’ diyordum. Hayalini kurduğum bir şeydi, 15 yaşında da Dünya Şampiyonu oldum, 33 yaşına kadar da devamı geldi.

Halil'inki talihsizlik. Bilerek doping yaptığına asla inanmıyorum. Vitamin diye bilinçsizce aldığı ilaçtan çıkıyor. Olimpiyat, Dünya şampiyonu olmuş bir sporcu, Avrupa'da doping yapmaya tenezzül eder mi?

Hiçbir şeyden pişman değilim. Bugün olsa yine kaçardım, yine vatanıma gelirdim. Hayatımda pişmanlık duyduğum çok önemli bir şey hatırlamıyorum. Haa, keşke erkenden evlenseydim diyebilirim. Çünkü annem çok baskı yaptı bana 'evlen' diye...

Kendi gençlerimize yatırım yapmamız lazım. Kahve köşelerinden, sokaklardan kurtararak, bu gençlere yatırım yapmamız lazım. Hazır sporcu getirip de bizim adımıza yarışması bana uygun değil.

Size bakınca çocukluğumu hatırlıyorum. Sizin yaşlarda ben haltere başladım. Sizden sadece çalışmanızı, hocalarınızı dinlemenizi istiyorum. Sonunda başarılı olacaksınız.

Sporda birçok başarılar elde ettim. Her sporcunun kendine özgü bir tarzı vardır. Ben de tecrübelerimi genç sporculara aktaracağım. Türk halterine hizmet etmek istiyorum.

Turgut Özal’ın sanki beni kurtararak prim yaptığını iddia edenler oldu ama, yanlış. Onun son anda haberi oldu; ve kullanılmadım ben. Tarihe geçtim, kolay.