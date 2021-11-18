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Kadın - Aile Şehriyeli pirinç pilavı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Pirinç Pilavı yapmak isteyip tutturamazsam endişesi yaşayanlar bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:11:00 - 2021-11-18 18:16:03
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Şehriyeli Pirinç Pilavı İçin Malzemeler...

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı pirinç
  • Yarım su bardağı arpa şehriye
  • 3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)
  • Tuz

Şehriyeli Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı:

Pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirelim. Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin. Tefon tencerede tereyağı eritin, sıvı yağ da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun. Pirinçler ilave ederek 2-3 dk daha kavurun. Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın. Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın. Tamamen suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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