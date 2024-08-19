Şehrin göbeğinde korkunç ölüm! Çok sayıda başıboş sokak köpeği paramparça etti

Türkiye'nin gündeminden çıkmayan başıboş sokak köpekleri terör estirmeye devam ediyor.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de kabul edildi. Ancak başıboş köpek dehşeti bitmedi.

Sahipsiz dolaşan köpekler İstanbul Fatih’te gece yarısı Ayhan Özçelik adlı bir kişiye saldırarak ağır yaraladı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

PARAMPARÇA ETTİLER

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Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BİZ İŞE GİDERKEN BİZE SALDIRIYOR SOKAK KÖPEKLERİ"

Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.

MAHALLELİ BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ ENDİŞESİ YAŞIYOR

Öte yandan mahalle sakinleri, bölgede başıboş dolaşan köpeklerin sayısının son dönemde arttığını ve bu durumun tehlikeli hale geldiğini belirterek, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

Özçelik’in ölümü başıboş köpek saldırısının yaşandığı mahallede büyük bir endişe oluştururken, yetkililerin köpek saldırılarının önüne geçmek için ne gibi adımlar atacağı merak konusu oldu.