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Aktüel

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

19) pandemisi ile mücadele çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, bir yandan da şehrin dört bir yanında alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

2020-04-22 11:32:20 -
Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

19) pandemisi ile mücadele çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, bir yandan da şehrin dört bir yanında alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmalarının yanı sıra bir yandan da diğer çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozuk olan asfaltlarda yama çalışması yaparken bir yanda da kaldırım çalışmaları yapılıyor. Ara sokaklarda da doğalgaz veya inşaat için kazılan sokaklarda da çukurları kapatmak ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde yollarda hareket etmesini sağlamak amacı ile bazı noktalarda da kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapan ekipler, yaz ayları öncesi bir çok çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.

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