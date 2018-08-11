0553 313 94 23

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O hain öldürüldü

Şırnak'ın Akçay bölgesinde operasyon birliklerine bombalı saldırı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 19:34
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O hain öldürüldü

Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018'de Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 19:34
  1. Şırnak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU2 sa önce
    VURUN KÖPEKLERE ACIMAYIN ALLAHSIZLARA.ÇATLASIN HDP,ABD,İSRAİL,AB,CHP,MESLEK ODALARI BÜTÜN İÇ DIŞ DÜŞMANLAR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriyeli kızdan Türkiye'ye destek
  1. Suriyeli kızdan Türkiye'ye destek
  2. HDP Diyarbakır’da havasını aldı
  3. "Lira ve rublenin düşüşü ABD'nin işi"
  4. Adolf Hitler kıyafetli protesto!
  5. Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri'yle görüştü
  6. 16 Türk hacı adayı kutsal topraklarda..
  7. Astsubay hayat kurtardı!
  8. Nane yağının faydaları
  9. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
  10. Bebeklerde pamukçuk görülme nedenleri..
  11. Şaşılık nedir?
  12. baş ağrısı çeşitleri nelerdir?
  13. Bebek masajının faydaları nelerdir?
  14. Mısır'da intihar saldırısı son anda..
  15. Elon Musk'ın borsa açıklamaları dava..
  16. Çin'den skandal cami yıkma kararı!..
  17. Irak'tan flaş İran hamlesi! Durdurdu
  18. İki askeri şehit eden terörist etkisiz..
  19. Gazzeliler İsrail ablukasını kırmak..
  20. Fındık işçilerini taşıyan minibüs..
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Dolar 6 TL'yi geçti
Dolar 6 TL'yi geçti
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!