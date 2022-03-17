Şehitler bunlar için mi bu topraklarda can verdi! İstanbul'da büyük rezalet
İstanbul'da sosyetenin mide bulandıran partisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İstanbul’da sosyetenin mide bulandıran gece ve kostüm partisi türlü rezaletlere ev sahipliği yaptı.
Kostüm yönetmeni Elif Domaniç’in kendi tasarladığı, “Yatak odası” adı verilen pisliklerinin giyildiği partiye birçok ünlü de katıldı.
Partide Elif Domaniç’in tasarladığı kıyafetlerini erkek dansçılar da giydi. Kadın gibi giyinen erkek dansçılar bu kadarı da olmaz dedirtti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.