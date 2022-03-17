  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehitler bunlar için mi bu topraklarda can verdi! İstanbul'da büyük rezalet
Gündem

Şehitler bunlar için mi bu topraklarda can verdi! İstanbul'da büyük rezalet

İstanbul'da sosyetenin mide bulandıran partisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 12:19:00 -
Şehitler bunlar için mi bu topraklarda can verdi! İstanbul'da büyük rezalet

İstanbul’da sosyetenin mide bulandıran gece ve kostüm partisi türlü rezaletlere ev sahipliği yaptı.

Kostüm yönetmeni Elif Domaniç’in kendi tasarladığı, “Yatak odası” adı verilen pisliklerinin giyildiği partiye birçok ünlü de katıldı.

Partide Elif Domaniç’in tasarladığı kıyafetlerini erkek dansçılar da giydi. Kadın gibi giyinen erkek dansçılar bu kadarı da olmaz dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Siz neye kiziyorsunuz Türkiye İslam devleti mi laik sistemi müslüman olduğun halde ayakta tutarsan olacağı budur.

Murat

Tiplere bak.İnsan demeye şahit lazım bu yaratıklara.Lut kavminden beterler sapık ruh hastaları.
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay