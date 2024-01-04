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Aktüel Şehit Yasin Karaca’nın annesi: Oğlum ile gurur duyuyorum
Aktüel

Şehit Yasin Karaca’nın annesi: Oğlum ile gurur duyuyorum

Yeniakit Publisher
2024-01-04 14:48:00 -
Şehit Yasin Karaca’nın annesi: Oğlum ile gurur duyuyorum

Irak’ın kuzeyinde 23 Aralık’ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın anne ve babası taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan şehidin annesi Zahide Karaca, “Allah oğlumun da mekanını cennet etsin. Yattığı nur gölü olsun. Anneler hiç ağlamıyor. Hiç gözümden yaş akıtmadım. Düşmanlarının yanında dik duracaksın, onlar bir görsünler ki böyle anneler olduğunu... Oğlumun sosyal medyada gündem olan vidosunu şehit olduktan sonra izledim. Yavrumla gurur duydum. Doğarken gülüyoruz da ölürken mi ağlayacağız. Ağlamıyorum ben, yavrum ile gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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