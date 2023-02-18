Şehit ve gazi yakınlarından çağrı! HDP’ye verilecek Hazine yardımı depremzedeye gitsin

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, şehit aileleri ve gazi derneklerinden çarpıcı bir öneri geldi. Akit’e konuşan dernek başkanları, 2023 yılında HDP’ye verilecek olan ve Anayasa Mahkemesi tarafından geçici olarak bloke edilen 539.5 milyon liralık hazine yardımının, gerekli düzenleme yapılarak depremde zarar gören 11 ilimizde depremzedeler için yapılan faaliyetler için kullanılmak üzere bölgeye gönderilmesini istediler.

Teröre gitmemiş olur

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, şunları dile getirdi: “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizden de hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Canımız yandı milet olarak birleştik, kenetlendik ve tek yürek olduk tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi gösterdik. Anayasa Mahkemesi tarafından geçici olarak bloke edilen 539.5 milyon liralık HDP’ye verilecek olan hazine yardımının, gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak depremde zarar gören 11 İlimizdeki depremzedeler için yapılan faaliyetler ve yardımlarda kullanılmak üzere bu bölgeye gönderilmesini istiyoruz. Böylece şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizin yaralarını kanatan PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye hazine yardımı utancından da kurtulmuş oluruz” dedi.

Depremzedelere moral olur

İç Anadolu Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen de, şu değerlendirmede bulundu: ülkemizin her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye verilecek hazine yardımının depremzedelere yönlendirilmesinin milletin moralini yükseltmesi açısından faydalı olacağını belirtti. Dilmen, “Yıllardır terör örgütü uzantısı HDP’ye hazine yardımı yapılmaması için çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıların da etkisiyle Anayasa Mahkemesi, bu yıl HDP’ye verilecek hazine yardımının geçici olarak bloke edilmesi kararını verdi. Geçici olsa da bu karar hepimizin yüreğine biraz su serpti. Şimdi, 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketinin yaralarını sarma zamanı. Gerekli yasal düzenleme yapılarak HDP’ye gidecek hazine yardımının deprem bölgesine gönderilmesi çok isabetli olacaktır. Depremin yaralarının sarılmasının ardından da ilk fırsatta kalıcı bir düzenleme yapılarak bölücü terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan partilere hazine yardımı yapılmamasının sağlanması tüm Türkiye’yi rahatlatacak, bir utançtan kurtaracaktır.”