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Şehit ve gazi yakınları haftaya atanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Kavaklıdere Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasının yapılacağını bildirdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:35
Şehit ve gazi yakınları haftaya atanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasının yapılacağını bildirdi.

Bakan SelçukSosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Selçuk, İŞKUR’un istihdamda önemli bir rekora imza attığını hatırlatarak, “İŞKUR, 2018 yılında 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etti. Bu önemli bir başarı” dedi.

Bu yılın “yaşlılık yılı” ilan edildiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının himayelerinde şubat ayında Yaşlılık Şurası’nın toplanacağını bildirdi.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, “Bu konudaki istihdamları bekletmiyoruz. İnşallah gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamasını yapacağız” bilgisini verdi.

Gündemdeki diğer bir konunun 3600 ek gösterge olduğuna değinen Selçuk, “3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, “Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:35
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  10. İŞKUR
  11. Cumhurbaşkanlığı
  12. Yaşlılık Şurası
  13. 3600 ek gösterge
  14. emeklilikte yaşa takılanlar

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