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Gündem Şehit sayısı 74 bin 699’a yükseldi!
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Şehit sayısı 74 bin 699’a yükseldi!

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Şehit sayısı 74 bin 699’a yükseldi!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör rejimi İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 699’a yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, terörist İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

 

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 647’ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 850’ye, yaralı sayısının da 5 bin 969’a yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 699’a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 98’e ulaştığı aktarıldı.

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