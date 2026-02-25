  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Sarıyer’de rüşvet çarkı deşifre oldu: Kültür merkezi değil, soygun merkezi! Müjdat Gezen’den 2.5 milyon TL rüşvet istediler Dünyanın gözü Türk eriğinde: Kilogramı 500 dolar! Muhalif korodan tanıdık nakarat Orta Doğu'da askeri hareketlilik: ABD'den İran kuşatması Putin’den Türkiye'ye sabotaj uyarısı Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor! Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı Sol'un yürek yakan çığlığı: 'Laiklik elden gidiyah!' Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!
Gündem Şehit pilotumuz için tören düzenlendi
Gündem

Şehit pilotumuz için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şehit pilotumuz için tören düzenlendi

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören düzenlendi. Bolat, törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı.

Balıkesir’de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için tören düzenlendi. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu.

Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti.

Bu arada, tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı.

Törene, şehit Bolat'ın yakınları ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı.
Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı.

Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Biri

Mekanı cennet olsun. Milletimize ve alesine Rabbim sabır versin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23