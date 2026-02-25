O iller için kar alarmı! Saat verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Yağışın, yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.