O iller için kar alarmı! Saat verildi...

Meteoroloji; Sivas, Kayseri ve Yozgat için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışın yarın geceye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğusunda kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

 

 Yağışın, yarın gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

