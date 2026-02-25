  • İSTANBUL
Yüksekova'da özel çocuklara özgürlük kapısı! "Uygulama Evi" ile engeller sevgiyle aşılıyor!
Yerel

Yüksekova'da özel çocuklara özgürlük kapısı! "Uygulama Evi" ile engeller sevgiyle aşılıyor!

Yüksekova'da özel çocuklara özgürlük kapısı! "Uygulama Evi" ile engeller sevgiyle aşılıyor!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, özel bireylerin toplumsal hayata tam entegrasyonu ve kimseye muhtaç kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri adına dev bir adım atıldı. Güngör Mahallesi’ndeki Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde hayata geçirilen "Uygulama Evi", Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve ilçe protokolünün katılımıyla kapılarını açtı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki özel bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan "Uygulama Evi" törenle hizmete girdi.

Güngör Mahallesi’ndeki Özel Eğitim Uygulama Okulu binasında oluşturulan birimin açılışına Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, 3. Piyade Tümen Komutanlığından Yarbay Özkan Oymak, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerle başlayan programda, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek ‘Uygulama Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Zihinsel yetersizliği bulunan veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilen birim; mutfak, yatak odası, oturma alanı ve banyo gibi bölümlerden oluşuyor. Açılışın ardından protokol üyelerine alanı gezdiren Okul Müdürü Halil Genç, projenin önemine değinerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu alanda, öğrencilerimiz haftada iki saat temel yaşam becerileri eğitimi alacak. Amacımız; çocuklarımıza temizlik, yemek hazırlama ve kişisel bakım gibi günlük yaşamın vazgeçilmez becerilerini kazandırarak, onların başkalarına bağımlı olmadan, özgüvenli bir şekilde toplumsal hayata uyum sağlamalarına katkı sunmaktır" dedi.

Uygulama Evi sayesinde özel öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla kendi başlarına baş edebilme kabiliyeti kazanması hedefleniyor.

