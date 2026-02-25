Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü!

İngiliz basını dün şaşırtıcı bir haberi gündeme taşıdı: İngiltere’nin ünlü iş ve finans çevrelerinden tanınan milyarder kadın Emily Hastings, Londra’nın kuzeyindeki bir atık toplama sahasında servet değerinde altın barlarını çöle gömdüğünü itiraf etti.

60 yaşındaki Hastings’in açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl yaşanan bir aile hukuk davası sırasında eşiyle mal paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşmesi, onu “servetini koruma” içgüdüsüyle hareket etmeye itti. Yıllar içinde elde ettiği yaklaşık 150 milyon sterlin değerindeki altın külçeleri, Londra’ya 30 kilometre mesafedeki Greenford Atık Depolama Alanı’na gömdüğünü söyleyen milyarder, İngiliz polis ve yetkililerin dikkatini üzerine çekti.

Hastings’in avukatları, müvekkillerinin “mali güvenlik ve mülkiyet haklarını korumak” amacıyla böyle sıra dışı bir yol seçtiğini belirtirken, hukuki süreç henüz belirsizliğini koruyor. Olay, sadece İngiltere’de değil uluslararası finans çevrelerinde de geniş yankı buldu.

İngiltere Çevre Ajansı ve yerel atık yönetim sorumluları, gömülen altınların yerini tespit etmek için metal dedektör ve jeofizik ekipmanlarıyla saha taraması yapmaya başladı. Ancak uzmanlar, çöplük içindeki altın külçelerinin yerini tespit etmenin çok zor olduğunu ve çevre düzenlemeleriyle ilgili ek sorunlar yaratabileceğini belirtiyor.

Bu sıra dışı olay, ülke genelinde tartışma yarattı: Bazıları Hastings’in davranışını “servetini koruma içgüdüsünün aşırı yansıması” olarak nitelendirirken, diğerleri “yasalara aykırı ve etik dışı” olduğunu savunuyor. İngiliz hukuku, mülkiyet hakları ve atık yönetimi kuralları kapsamında, altınların gömülmesiyle ilgili nasıl bir yasal süreç izleneceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Haber uluslararası medyada da geniş yer bulurken, gurbetçiler ve ekonomi çevreleri bu tuhaf olayın gelecekte benzeri vakalara ilham verip vermeyeceğini tartışıyor.