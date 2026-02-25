Orta Doğu'da askeri hareketlilik: ABD'den İran kuşatması

150 uçaklık dev sevkiyat

17 Şubat’ta yapılan ikinci tur görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından hızlanan sevkiyat, geçen yılki askeri yığınakları geride bıraktı. Uzmanlar, bu hazırlığın kara işgali olmaksızın birkaç gün sürebilecek yoğun bir hava harekâtına işaret ettiğini belirtiyor.

Stratejik Konumlandırma: Uçakların yarısından fazlası, İran füzelerinin menzili dışındaki Doğu Avrupa üslerine kaydırıldı.

Uçakların yarısından fazlası, füzelerinin menzili dışındaki Doğu üslerine kaydırıldı. Ürdün ve Girit Hattı: Ürdün ’deki Muvaffak el-Salti Hava Üssü 'nde 60’tan fazla uçak (12 adet F-35 dahil) tespit edilirken, Girit Adası 'ndaki Hanya Havalimanı 'na da çok sayıda takviye yapıldı.

’deki 'nde 60’tan fazla uçak (12 adet dahil) tespit edilirken, 'ndaki 'na da çok sayıda takviye yapıldı. Erken Uyarı: ABD, hava sahasını anlık izleyen E-3G Sentry erken uyarı filosunun üçte birini bölgeye sevk etti.

İsrail’e "Görünmez" takviye: F-22’ler iniş yaptı

İngiltere'den kalkan ve dünyada sadece ABD envanterinde bulunan 12 adet F-22 savaş uçağı, işgalci İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne ulaştı. Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme yeteneğiyle bilinen bu "stratejik" uçaklara, Ben Gurion Havalimanı'ndaki KC-135 tipi yakıt ikmal uçakları eşlik ediyor. Bu durum, olası bir operasyonun menzilini artırmaya yönelik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Denizde çift uçak gemisi dönemi

Donanma gücünü de ikiye katlayan ABD, aktif filosunun yaklaşık üçte birini bölgeye yoğunlaştırdı:

USS Abraham Lincoln: Umman açıklarında görev yapıyor. USS Gerald R. Ford: Girit yakınlarını geçerek Akdeniz'de ilerleyişini sürdürüyor.

Her iki uçak gemisi de güdümlü füzeler ve elektronik harp uçaklarıyla donatılmış durumda.

Petrol piyasası tetikte

Askeri yığınağın boyutu, küresel petrol piyasalarında arz güvenliği endişelerini zirveye taşıdı. OPEC üyesi İran’ın üretim tesislerinin veya sevkiyat rotalarının zarar görme ihtimali, Brent ve WTI fiyatlarını yedi ayın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Perşembe günü Cenevre’de yapılacak üçüncü tur görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken, askeri hazırlıklar diplomasinin üzerindeki baskıyı artırıyor.