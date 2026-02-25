  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna'nın AB üyeliği için reform hızı belirleyici olacak: Net bir tarih verilmedi Osimhen'den Juventus'a gözdağı Almanya'dan Çin itirafı Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al Trump'tan İran'a karşı "sopalı" diplomasi! Rubio ve CIA Başkanı'ndan Kongre'ye gizli brifing: "Bütün seçenekler masada!" Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var Zelenskiy’den “Drujba” çıkışı! "Boru hattına saldırıyı Rusya yaptı" Türkiye'den D-8 kararı!
Ekonomi Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek!
Ekonomi

Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek!

Dünya servetinin zirvesinde yer alan isimlerin sofralarında bir yemek asla yer almıyor: Käsespätzle. Peynirli ve doyurucu bu Alman yemeği, içerdiği yoğun karbonhidrat ve yağ nedeniyle "uyku getirici etksi"yle dikkat çekiyor.

Dünya servetinin zirvesinde yer alan isimlerin sofralarında bir yemek asla yer almıyor: Käsespätzle. Peynirli ve doyurucu bu Alman yemeği, içerdiği yoğun karbonhidrat ve yağ nedeniyle "uyku getirici etksi"yle dikkat çekiyor.

Ev yapımı erişte (Spätzle), yumurta ve unla hazırlanan hamuruyla oldukça doyurucu bir yapı sunarken; üzerine eklenen gravyer ve emmental gibi ağır peynirler, yemeği enerji düşürücü bir komaya dönüştürüyor.Üstüne serpiştirilen karamelize soğan ise kan şekerini hızla yükseltip ardından tatlı bir uyuşukluk yaratıyor.

 

Uzmanlar, bu yemeğin “karbonhidrat ve yağ koması” etkisiyle yorgunluk ve uykusuzluk hali getirdiğine dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en zengin aileleri neden bu lezzetten uzak duruyor? Finans dünyasının yüksek tempolu ve ani krizlere karşı uyanık olmyı gerektirdiği belirtiliyor. Ani bir finansal dalgalanma anında uykulu ve mayışık bir halde olmak istemeyen bu isimler, sofralarına Käsespätzle’yi asla davet etmiyor

Finansın zirvesindeki isimlerin stratejik beslenme tercihleri, sadece iş hayatını değil, yaşam tarzlarını da şekillendiriyor. Kimi yemekler, lezzetli görünse de, güçlülerin sofralarında yer bulamıyor

Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza
Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza

Spor

Siyonistler sporda da korunuyor! Ergin Ataman'a çirkin saldırıya komik ceza

Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

P.ç ne demek onu da mı bilmiyorsun? Küfürbaz Özgür'den küfürlere komik savunma
P.ç ne demek onu da mı bilmiyorsun? Küfürbaz Özgür'den küfürlere komik savunma

Gündem

P.ç ne demek onu da mı bilmiyorsun? Küfürbaz Özgür'den küfürlere komik savunma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23