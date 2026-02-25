Haftalık mesai saati düşecek! Tarih verildiler

Meksika Kongresi, haftalık çalışma süresinin 2030 yılına kadar kademeli biçimde 48 saatten 40 saate indirilmesini öngören reformu onayladı. Düzenleme, çalışma hayatında önemli bir dönüşümün önünü açacak.

Meksika Kongresi, haftalık çalışma süresini 48 saatten 40 saate kademeli olarak düşürmeyi öngören yasa tasarısını onayladı. Reformun işçiler için yeterince ileri gitmediğini savunan sendikaların önemli direncine rağmen tasarı kabul edildi.

Temsilciler Meclisi, salı günü geç saatlerde tasarının genel çerçevesini 469 milletvekilinin desteğiyle onayladı; hiçbir milletvekili aleyhte oy kullanmadı. Reform, ayın başlarında iktidardaki Morena partisinin güçlü çoğunluğa sahip olduğu Senato’da da genel kabul almıştı.

Muhalefet milletvekilleri tasarıya ilişkin bazı çekinceler dile getirmişti. Ancak 10 saatten fazla süren oturumun ardından onlar da Morena’ya katılarak çalışma süresinin kademeli olarak azaltılmasını öngören reformu destekledi.

Yasa yapıcılar ile özel sektör arasında yıllardır süren tartışmaların ardından, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum teklifi Aralık ayında nihayet sunmuştu. Teklif, haftalık çalışma süresinin 2030 yılına kadar her yıl iki saat azaltılarak kademeli biçimde 40 saate düşürülmesini öngörüyor. Reformdan yaklaşık 13,4 milyon çalışanın yararlanması bekleniyor.

Ürdün'de de haftalık tatil 3 güne çıkıyor

Ürdün haftalık tatilin 3 güne çıkarılmasını değerlendiriyor. Ürdün hükümeti, özellikle kamu sektöründe resmi çalışma günlerini azaltma konusunda ciddi bir değerlendirme sürecine girmiş durumda. Hükümet, üretkenliği artıracak, ulaşım maliyetlerini ve trafik yoğunluğunu azaltacak ve küresel ekonomiyle uyumu güçlendirecek en uygun senaryoyu belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ürdün’de halihazırda haftalık tatil cuma ve cumartesi günleri olmak üzere iki gün olarak uygulanıyor.