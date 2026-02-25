  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor Dünyanın en zengin 5 ailesinin asla yemediği o yemek! CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı Milyarder kadın, tüm altınlarını çöplüğe gömdü! CHP’li Sarıyer’de rüşvet çarkı deşifre oldu: Kültür merkezi değil, soygun merkezi! Müjdat Gezen’den 2.5 milyon TL rüşvet istediler Dünyanın gözü Türk eriğinde: Kilogramı 500 dolar! Muhalif korodan tanıdık nakarat Orta Doğu'da askeri hareketlilik: ABD'den İran kuşatması Putin’den Türkiye'ye sabotaj uyarısı Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor!
Dünya Haftalık mesai saati düşecek! Tarih verildiler
Dünya

Haftalık mesai saati düşecek! Tarih verildiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haftalık mesai saati düşecek! Tarih verildiler

Meksika Kongresi, haftalık çalışma süresinin 2030 yılına kadar kademeli biçimde 48 saatten 40 saate indirilmesini öngören reformu onayladı. Düzenleme, çalışma hayatında önemli bir dönüşümün önünü açacak.

Meksika Kongresi, haftalık çalışma süresinin 2030 yılına kadar kademeli biçimde 48 saatten 40 saate indirilmesini öngören reformu onayladı. Düzenleme, çalışma hayatında önemli bir dönüşümün önünü açacak.

Meksika Kongresi, haftalık çalışma süresini 48 saatten 40 saate kademeli olarak düşürmeyi öngören yasa tasarısını onayladı. Reformun işçiler için yeterince ileri gitmediğini savunan sendikaların önemli direncine rağmen tasarı kabul edildi.

Temsilciler Meclisi, salı günü geç saatlerde tasarının genel çerçevesini 469 milletvekilinin desteğiyle onayladı; hiçbir milletvekili aleyhte oy kullanmadı. Reform, ayın başlarında iktidardaki Morena partisinin güçlü çoğunluğa sahip olduğu Senato’da da genel kabul almıştı.

Muhalefet milletvekilleri tasarıya ilişkin bazı çekinceler dile getirmişti. Ancak 10 saatten fazla süren oturumun ardından onlar da Morena’ya katılarak çalışma süresinin kademeli olarak azaltılmasını öngören reformu destekledi.

Yasa yapıcılar ile özel sektör arasında yıllardır süren tartışmaların ardından, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum teklifi Aralık ayında nihayet sunmuştu. Teklif, haftalık çalışma süresinin 2030 yılına kadar her yıl iki saat azaltılarak kademeli biçimde 40 saate düşürülmesini öngörüyor. Reformdan yaklaşık 13,4 milyon çalışanın yararlanması bekleniyor.

 

Ürdün'de de haftalık tatil 3 güne çıkıyor

Ürdün haftalık tatilin 3 güne çıkarılmasını değerlendiriyor. Ürdün hükümeti, özellikle kamu sektöründe resmi çalışma günlerini azaltma konusunda ciddi bir değerlendirme sürecine girmiş durumda. Hükümet, üretkenliği artıracak, ulaşım maliyetlerini ve trafik yoğunluğunu azaltacak ve küresel ekonomiyle uyumu güçlendirecek en uygun senaryoyu belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ürdün’de halihazırda haftalık tatil cuma ve cumartesi günleri olmak üzere iki gün olarak uygulanıyor.

"Maaş katlama taktiği" olarak biliniyordu… Son verildi!
“Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi!

Ekonomi

“Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi!

CHP’li belediyelerin gözü dönmüş İşçiye veremedikleri maaşı da çalmışlar
CHP’li belediyelerin gözü dönmüş İşçiye veremedikleri maaşı da çalmışlar

Gündem

CHP’li belediyelerin gözü dönmüş İşçiye veremedikleri maaşı da çalmışlar

Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?
Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?

Ekonomi

Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ın grup konuşması: Emekliye her bayram bir maaş ikramiye verilmeli
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ın grup konuşması: Emekliye her bayram bir maaş ikramiye verilmeli

Siyaset

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ın grup konuşması: Emekliye her bayram bir maaş ikramiye verilmeli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23