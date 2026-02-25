  • İSTANBUL
Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj
Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki Nottingham Forest maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

Tedesco'nun açıklamaları şöyle:

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Zor bir durum. Edson ve Skriniar'ın ardından Ederson, Oosterwolde, Çağlar, Talisca da sakatlandı. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Çözüm bulacağız. Nottingham maçı için sabırsızlanıyorum. İlk maçtaki mağlubiyet iyi değildi. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Hala birkaç saatimiz var yola çıkmak için. Birkaç opsiyon var kafamızda. 4.5 saatlik bir yol olacak. Yarın da son kararı vermek için uzun bir süremiz olacak.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Çok motiveyiz. Ekstra konuşmaya gerek yok. Ekstra konuşmaktan ziyade sakinlik daha iyidir. İçsel huzur ve kendi gücümüze ikna olmak daha iyi. Kendi gücümüzü unutuyoruz bazen. Futbolda sakatlıklar olabiliyor. Bu durumunda üstesinden gelmek gerekiyor. İnanmaya devam etmek gerekiyor.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-İngiltere'de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. Benim içimde böyle bir düşünce yok. Skriniar, Edson, Oosterwolde, Ederson, Talisca, Çağlar sakat. Uzun sezonda böyle durumlar olabilir. 34 maç oynadık şu ana kadar, normalde bir sezonda bu kadar oynarsınız ama biz henüz şubattayız.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

"Yarın Fenerbahçe'nin defansında kimler oynayacak?" -Henüz bilmiyorum. Hala zamanımız var. Bazı opsiyonlarımız mevcut. -Çok maç oynuyoruz ve durum o kadar da kötü değil. Ağlamak, şikayet etmek istemiyorum.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Taraftara mesajı sahada vermek isterim. Önemli olan budur. Ben büyük sözlerin adamı değilim. Ben dürüst olmaya çalışıyorum. Oyuncularımda inanç olmalı. Onun dışı çok önemli değil. Taraftarlar bizim için çok önemli, bize sahada bir güven verebilirler. Mesajım takımım için, benim için önemli olan oyuncularımın inanca sahip olması. Bazen daha sakin şekilde, futboldan keyif alır şekilde davranmak. Benim görevlerimden biri oyuncularımdan gerginliği de azaltmak. Bana imza attığımda şubat ayında durum bu olacak deseler, kabul ederdim. Kötü durumda değiliz. Sakatlıklar kötü ama benim işim çözüm bulmak, savunmayı ayarlamak benim işim. Personelimle birlikte tüm sorun bende. Baskıyla, gerginlikle başa çıkabilirim ama onların üstünde baskı istemem. Bu futbol. Bazen keyif alırsınız bazen üzüntü duyarsınız. Beşiktaş maçında son dakikada kazandık. Birçok maçı geri dönerek kazandık. O maçlarda da puan kaybedebilirdik ama sorun olmazdı.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Bilemezsiniz bazı şeyleri önceden. Defanstaki sakatlıkları bilemezsiniz. Bazı oyuncular hastalandı, maç öncesi kusan oldu. Bazı oyuncuların ailevi problemleri vardı, 'bugün kendimi iyi hissetmiyorum' diyenler vardı. Bana inanın, oyunu kazanmak için en iyi ihtimali veren takımı seçiyorum hep.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Çağrı Balta için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için gayret gösterdi. Bana sordular, bu oyuncu a takıma katkı verebilir mi diye. Konuştum. İlk izlenimim pozitifti. Kendisi bizimle.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

-Ne diyebilirim, normalde puan tablosuyla ilgili konuşuyorum. Sezon içinde bu benim işim değil. Takıma 'herkes, bu kadar yakına gelmiş olmamızı hedefere, kabul ederdi.' dedim. Süper Lig çok zor. Oyuncularım aslında ne kadar güçlü olduklarını bilmiyor. Sezon uzun, sezon martta değil, nisan mayısda belli olur.

Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj

Bu sezon birçok açıdan zor, inanın bana çok zor. Sakatlıklar değil başka şeyler de oluyor. Biz hala buradayız. Ben takımımla gurur duyuyorum. Kötü oynamadık maçta, tekrar seyrettim. Güçlü ve enerjik şekilde oynamak kolay değil. Şimdi birçok genç oyuncu var aramızda, 4-5 tane. Süper Lig bizim için çok önemli, Avrupa da önemli. Dürüst olmak gerekirse Avrupa Ligi'ni dikkatimizi dağıtacak bir şey olarak görmedim. Bu bizim için şans, orada bir performans vermek, güçlü takıma karşı oynamak, o atmosferi yaşamak. Orada performans göstermek, maçı kazanmak istiyoruz. Maça gittiğimizde sadece beraberlik için sahaya çıkmak istemiyoruz. Oraya elenmeye gitmiyoruz.

