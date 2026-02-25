CHP’li Sarıyer’de rüşvet çarkı deşifre oldu: Kültür merkezi değil, soygun merkezi! Müjdat Gezen’den 2.5 milyon TL rüşvet istediler

Kendi yandaşlarını bile harcadılar

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından "ticari amaçla kullanılmaması" şartıyla belediyeye verilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi, CHP elinde adeta birer "darphane" gibi çalıştırılmış. İddialara göre, CHP yandaşlığı ile bilinen Müjdat Gezen, bu merkezlerde tiyatro oynamak isteyince belediye çetesi devreye girdi. Sahne karşılığında Gezen’den tam 2 milyon 500 bin TL "haraç" gibi rüşvet talep edildi.

"Eksik rüşvet" veren sanatçı kapı dışarı edildi!

Kirli pazarlıkta paranın 1 milyon 900 bin TL’si bir iş adamı üzerinden aktarılırken, kalan 600 bin TL’yi ödemeyen Müjdat Gezen’e CHP usulü sansür uygulandı. İkinci etkinlik için salona gelen Gezen, "borcunu ödemediği" gerekçesiyle içeri alınmadı. Yaşanan skandal sonrası sinir krizi geçiren Gezen’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e telefon açarak sitem dolu şikayetlerde bulunduğu bildirildi.

Rüşvet paralarıyla müdüre şaşaalı düğün

Skandalın boyutu sadece rüşvetle de sınırlı değil. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun’un açıklamalarına göre; sanatçılardan toplanan bu kirli paralar, Belediye İştirakler Müdürü Burak Uzuntaş’ın düğün masrafları için kullanıldı.

Düğün masraflarının, rüşvet çarkında adı geçen iş adamı tarafından karşılandığı iddiası, belediye içindeki aile boyu kadrolaşmayı ve yolsuzluk ağını bir kez daha tescilledi.

Müfettişler her taşı kaldırdı: Otoparkı bile haraca bağlamışlar!

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen müfettişler, kültür merkezlerinin sadece içini değil, dışını da rant odağına çevirdiklerini saptadı. Vatandaşa ücretsiz olması gereken otoparkların bile parayla kiralandığı tespit edilince, müfettişler derhal gişelerin sökülmesi talimatını verdi.

Belediyeden itiraf gibi açıklama

Skandalın üzerini örtemeyeceğini anlayan CHP’li Sarıyer Belediyesi, teftiş sürecinin başlatıldığını ve bazı kişilerin görevden uzaklaştırıldığını açıklayarak yolsuzluğu dolaylı yoldan itiraf etmek zorunda kaldı.

Şimdi tüm gözler, Müjdat Gezen’den alınan ve bir iş adamının hesabına yatırılan milyonların hangi gizli kasalarda paylaşıldığına çevrildi.

KAYNAK:TAKVİM