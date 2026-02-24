  • İSTANBUL
Türkiye'den D-8 kararı! "Güçlü destek vermeye devam edeceğiz"
Gündem

Türkiye'den D-8 kararı! "Güçlü destek vermeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Türkiye'den D-8 kararı! "Güçlü destek vermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Türkiye olarak D-8'in etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

 

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde; D-8'in daha dinamik, proje odaklı ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması, Azerbaycan'ın katılımıyla oluşan yeni ivmenin etkin biçimde değerlendirilmesi ve Sekretaryanın kurumsal ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik reform sürecini ele aldık.

Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz.

Genel sekreterlik görevini üstlenen Sayın Mahmud'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan D-8 Zirvesi'nin Teşkilatımıza ve tüm üye devletlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum"

