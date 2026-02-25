Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ın grup konuşması: Emekliye her bayram bir maaş ikramiye verilmeli

Ekonomide artan hayat pahalılığı, emeklilerin alım gücündeki gerileme, kamu kaynaklarının kullanım öncelikleri ve Gazze’de devam eden insani kriz başlıklarında hükümete yönelik eleştirilerini sıralayan Arıkan, hem iç politikada sosyal adaletin güçlendirilmesi hem de dış politikada daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİYE HER BAYRAM EN AZ BİR MAAŞ İKRAMİYE

“Ramazan Bayramı'na 3 hafta kaldı! Emeklimiz sabırla yeni ikramiye rakamını bekliyor. Ama emekli ikramiyesi için konuşulan rakam sadece 5 bin TL! Çok değil, daha 2018 yılında emekliye verilen bir ikramiye ile tam beş gram altın alınabiliyordu.

Peki bugün, 5 bin TL kaç gram ediyor? “Bir gram” bile etmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 5 bin TL gibi bir rakam, “ikramiye” değildir. Şimdi buradan iktidara sesleniyoruz; Emekli bayram ikramiyesi, her bayram için en az bir maaş olmalıdır.

TOPLUMA UMUT VEREN BİR DİLİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

“Milli Birlik ve Kardeşlik Komisyonu’nun raporu yayınlandı. Şunun altını bir kez daha çizmek isterim: Çözüm sadece bir deklarasyon değil, aynı zamanda bir yöntem ve bir dildir. Kullanılan dil; kuşatıcı olmadığında, toplumsal vicdana hitap etmediğinde “toplumsal barış” beklentisi de askıda kalacaktır. Başta iktidar olmak üzere hepimiz, kullandığımız dili gözden geçirmek zorundayız. Daha birleştirici, daha sağduyulu, daha dikkatli olmalı ve her şeyden önce, topluma umut veren bir dili güçlendirmeliyiz.”

GAZZE BARIŞ KURULU DEĞİL GAZZE BARIŞ GÜCÜ KURULMALI

“Filistin'in temsil edilmediği, Gazze'nin adeta bir emlak arazisi olarak görüldüğü, Siyonist İsrail'in güvenlik mağduru olarak sayıldığı bu kurulda; “Ekonomik Paket” ve “Güvenlik Koridoru” kararları alındı. Biz biliyorduk, ancak bu toplantı bir kez daha ispatladı! Bu kurul; Gazzelileri topraksız, Kudüs’ü statüsüz bırakmanın kuruludur.

Bizler buradan bir kez daha sesleniyoruz; Filistin meselesi İsrail ile görüşülmez.

Gazze'nin geleceği Siyonist aşığı Kushner'le, Irak kasabı Tony Blair'la, Epstein Dosyaları ile İsrail'in esiri haline gelmiş Trump'la görüşülmez. Savaşın ilk gününden beri, “Gazze Barış Gücü” bizim teklifimizdi. Geç kalınmıştır, ancak zararın neresinden dönülürse kardır. Türkiye’nin öncülüğünde Mısır, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği; Avrupa’dan bizim gibi düşünen ülkelerin de katıldığı Yeni bir “Diplomatik ve Askeri” kurul oluşturulmalıdır. Türkiye medeniyet kodlarına dönerse, Milli Görüş’e dönerse bunu başarabilir. Biz iktidardan bu cesaret ve feraseti görene kadar; her gün, her platformda sesleneceğiz! Üzerimize düşen ne varsa da yerine getirmeye hazır olacağız!”

NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZI ANIYORUZ

“İki gün sonra, 27 Şubat’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 15. yıl dönümünde anacağız. Ben bu vesileyle Erbakan Hocamızı ve ebedi aleme irtihal eden tüm dava büyüklerimizi Bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Tarihte bazı liderler vardır; Yaşadıkları dönemi aşar, fikirleriyle yarınlara yön verirler. Onlar yalnızca bir siyasi aktör değil; bir okul olurlar. Hiç şüphe yok ki Erbakan Hocamız böylesi bir lider, böylesi bir dava adamıdır. Bugün dünyada yaşananlardan sonra dile getirilen “Erbakan Hoca haklıymış” sözü hem sevindirici hem hüzün vericidir”