İmamoğlu'nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan'ın iddiaları CHP'yi sarstı
Gündem

İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Her fırsatta "iktidar bize operasyon çekiyor" diyerek mağduriyet edebiyatı yapan CHP’nin, aslında kendi içinde birbirini yediği bir kez daha tescillendi. Gazeteci Erdem Atay, yayınladığı videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik "asıl operasyonun" bizzat kendi partisi içinden, özellikle Veli Ağbaba kanadından yürütüldüğünü iddia etti.

"Ekrem ile uğraş, bizi bırak!"

Erdem Atay’ın, Tolgahan Erdoğan ile yaptığı görüşmelere dayandırdığı iddiaya göre, CHP’li Veli Ağbaba, partideki diğer aktörleri korumak adına şok edici bir "hedef şaşırtma" stratejisi izliyor. İddiaya göre Ağbaba, telefonun ucundaki isme şu talimatları veriyor:

  • "Artık benimle uğraşma."
  • "Özgür Özel, Özgür Karabat ve Ali Mahir Başarır’ı rahat bırak."
  • "Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle ne kadar uğraşıyorsan uğraş, onlarla ilgilen, bizi sal!"

İmamoğlu’na kurulan kumpas "içeriden"

Gazeteci Erdem Atay, İmamoğlu’na yönelik operasyon yapan ekibin başından beri bu isimler olduğunu belirterek, "Sayın Ekrem İmamoğlu, size en baştan beri operasyon yapan ekibin bunlar olduğunu söylüyoruz" diyerek İBB Başkanı’nı uyardı. Atay, bu iddiaların doğruluğu konusunda şahitlerin olduğunu ve CHP kulislerinde herkesin bu durumu bildiğini ifade etti.

"Trolleri üzerime saldınız, yine de söylüyorum"

Atay, hem İmamoğlu hem de Özgür Özel trollerinin kendisine saldırdığını ancak gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğini vurguladı. CHP içindeki bu "iç savaşın" boyutlarının, dışarıya yansıtılan "birlik beraberlik" görüntüsünün altında yatan derin bir hesaplaşma olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

