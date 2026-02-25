O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor!

Doğu Afrika’nın stratejik noktalarından biri olan ve kabile konfederasyonlarıyla yönetilen özerk Jubaland bölgesinde, dünya siyaset tarihine geçecek garip bir gelişme yaşanıyor. Bölgedeki kabile reisleri, Türk dizisi “Diriliş: Ertuğrul”dan etkilenerek, yönetimlerini üniversite mezunu bir Türk gencine teslim etme kararı aldı.

"Bize Bir Osman Bey Lazım"

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bölgedeki kabile liderleri (Sultanlar Konseyi), son yıllarda izledikleri Türk dizilerindeki "adalet ve devlet kurma" idealinden büyülenmiş durumda. Kabile sözcüsü Şeyh Abdullah, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır kabile savaşlarından yorulduk. Televizyonda izlediğimiz Kayı Boyu’nun disiplini ve adaleti tam da ihtiyacımız olan şey. Diploması olan, eğitimli ve Türk töresini bilen bir gencin gelip başımıza geçmesini, bizi bir sancak altında toplamasını istiyoruz. Ona saray değil, en büyük otağı kuracağız."

Kriterler: Diploma ve Liyakat

Jubaland kabileleri, "Kral" olarak seçecekleri Türk gencinde şu özellikleri arıyor:

Üniversite Mezunu Olmak: "Devleti akılla yönetsin."

Stratejik Bilgi: "Obayı (bölgeyi) dış tehditlere karşı korusun."

Dizi Estetiği: "At binmeyi ve adaletle hükmetmeyi bilsin."

Türkiye ile Resmi Bağlantısı Yok

Bu talep tamamen yerel kabilelerin kendi inisiyatifiyle gelişmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu "taht daveti" ile resmi bir bağı bulunmuyor. Ancak bölge halkı, "Ertuğrul Gazi'nin torunu gelsin, Jubaland’i şahlandırsın" diyerek sosyal medya üzerinden kampanya başlatmış bile.