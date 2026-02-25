  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın talimatı sonrası gizemli olay: Ufo dosyaları uzaylı arşivi silindi O camide 1 yıldır ezan okunmuyor! Hasbi Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" davası! CHP'liler serbest bırakılması için eylem yapmıştı! İçişleri bakanından düşen uçak ile ilgili açıklama ABD'den Orta Doğu'ya dev hava sevkiyatı: 12 adet F-22 İsrail'e konuşlandı Rusya bir bölgeyi daha ele geçirdi! Sözde "Büyük İsrail" hedefi! Ana muhalefet partisi destek verdi 25 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü. Ölü sayısı artıyor! Meksika'da kartel terörü
Yerel Bolu Dağı'nda kar ve sis alarmı!
Yerel

Bolu Dağı'nda kar ve sis alarmı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Bolu Dağı'nda kar ve sis alarmı!

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bağlantısında kar ve tipi etkili olurken, karayolu ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başladı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağmur, sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından hafif kar yağışına dönüştü.

Bolu Dağı geçişinde hafif şekilde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor

Yerel

Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23