Bolu Dağı'nda kar ve sis alarmı!
Bolu Dağı'nın D-100 karayolu bağlantısında kar ve tipi etkili olurken, karayolu ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başladı.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağmur, sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşmesinin ardından hafif kar yağışına dönüştü.
Bolu Dağı geçişinde hafif şekilde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.