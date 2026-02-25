25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker)

28 Şubat’ın komutanlarından Hikmet Köksal, 1 Mayıs 1932’de Artvin Yusufeli’nde dünyaya geldi. 1953’te Işıklar Askerî Lisesinden, 1955 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Kara Harp Okulundan mezun oldu.



1957 yılında Topçu Okulu’nu bitirdi. Muhtelif topçu birliklerinde Batarya Takım ve Batarya Komutanlığı yaptı. 1969 yılında Kara Harp Akademisi’ni bitirerek kurmay oldu.







1980 yılına kadar çeşitli birlik ve karargâhlarda, birlik komutanlığı ve karargâh subaylığı görevlerinde bulundu.



1980’de Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 1984 yılında Tümgeneral rütbesiyle Kara Harp Okulu Komutanlığında görevlendirildi.







1988’de Korgeneral, 1992’de Orgeneral rütbesine terfi etti, Ege Ordusu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı yaptı. 1996 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı, 1 Eylül 1997’de yaş haddiyle emekliye ayrıldı.







Hikmet Köksal, 25 Şubat 2020 tarihinde 88 yaşında İstanbul’da öldü. Köksal için 26 Şubat’ta askerî cenaze töreni düzenlendi sonra Büyük Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda defnedildi.