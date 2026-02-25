  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Doç. Dr. Kuyumcu resmen açıkladı Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 şehri belli oldu! Bakın Türkiye'den listeye kaç şehir girdi Baykar ABD, Çin ve Rusya'nın yapamadığını yaptı! Resmen tarih yazdı Gönderin gitsin bu gereksizi... Jota Silva neden oynatılmıyor? İşte yanıtı Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu! Tedesco İngiltere'de mucizenin peşine düşecek! Net mesaj Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! 7.7 milyon yıllık ama öncekilerden daha genç Oruç tutmak vücudu dinlendirip birçok fayda sağlıyor... Midenin en güzel dinlendiği ay, Ramazan ayıdır Kargo devi bir anda iflas etti Gezegene sandığımızdan... Yeni rapor korkuttu: Mikrodalgada pratik yemek mi, sağlık mı?
Dünya
18
Yeniakit Publisher
Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

Olası 3. dünya savaşında hemen dağılacak ülkeler belli oldu. Peki savaş durumunda anında dağılacak ordular hangileri?

#1
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

OLASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDA İLK 72 SAAT BELİRLEYİCİ OLACAK Küresel güvenlik ortamının hızla değiştiği son yıllarda, büyük bir savaşın ilk 72 saatinin belirleyici olacağı görüşü giderek güçleniyor. Yapay zekâ, son on yılın askeri ve siyasi dengelerini analiz ederek bazı ülkelerin bu süre içinde savaş kapasitesini büyük ölçüde kaybedebileceğini ortaya koyuyor.

#2
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

İŞTE OLASI BÜYÜK BİR SAVAŞTA 72 SAAT İÇİNDE DAĞILACAK ORDULAR!

#3
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

15) GÜNEY AFRİKA Bölgesel güç ama teknoloji ve lojistik eksiklikleri yüksek; ilk büyük çatışmada disiplin bozulur.

#4
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

14) KOLOMBİYA İç güvenlik için güçlü; ancak konvansiyonel savaş deneyimi sınırlı, hızlı çöker.

#5
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

13) MALEZYA Bölgesel savunma kabiliyeti sınırlı; personel sayısı ve lojistik desteği çatışmada yetersiz.

#6
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

12) PERU Donanım eski, modernizasyon düşük; komuta ve kontrol yeteneği kısa sürede çökebilir.

#7
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

11) FİLİPİNLER Hava ve deniz gücü yetersiz, lojistik bağımlılığı fazla; büyük çaplı çatışmada hızla çözülür.

#8
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

10) NEPAL Küçük ordu ve düşük teknoloji; dağlık coğrafya avantaj olsa da organize savunma sürdürülemez.

#9
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

9) NİKARAGUA Donanım eski ve eğitim zayıf; ilk çatışmada güç kaybı hızlı olur.

#10
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

8) HONDURAS Askeri bütçe çok sınırlı; modern teknoloji yok, herhangi bir saldırıda çöker.

#11
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

7) KAMBOÇYA Küçük ordu ve eski donanım; modern savaşta koordinasyon yeteneği çok düşük.

#12
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

6) MYNMAR Sürekli iç çatışmalar ordunun disiplinini bozmuş; lojistik desteği sınırlı, hızlı dağılır.

#13
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

5) LÜBNAN Ordu disiplin ve eğitim açısından zayıf; silahlı gruplar arası çekişmeler komuta zincirini sabote eder.

#14
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

4) MOLDOVA Ordusu yetersiz ve düşük teknoloji; stratejik planlama eksikliği ile ilk çatışmada çöker.

#15
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

3) KOSOVA Küçük ve deneyimsiz askeri güç; modern silah eksikliği nedeniyle koordineli savunma yapamaz.

#16
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

2) İZLANDA Silahlı kuvvetleri neredeyse yok; yalnızca sahil güvenlik ve birkaç helikopter bulunuyor, herhangi bir saldırıda hızlıca dağılır.

#17
Foto - Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!

1) BHUTAN | Güney Asya ülkesi Düzenli ordu yok, savunma kabiliyeti temel polis ve güvenlik güçleri ile sınırlı; herhangi bir büyük savaşta lojistik ve komuta zinciri hemen çökebilir./ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Türkiye'den D-8 kararı!
Gündem

Türkiye'den D-8 kararı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada "Türkiye olarak D-8'in etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü d..
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar
Teknoloji

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic bazı yabancı laboratuvarların, modellerini "endüstriyel ölçekte damıtma saldırılarıyla" kopyalamay..
Rus istihbaratı alarma geçti! Putin'den flaş Türkiye sözleri: Birileri patlatmaya çalışıyor
Dünya

Rus istihbaratı alarma geçti! Putin'den flaş Türkiye sözleri: Birileri patlatmaya çalışıyor

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23