Hiç savaşmasalar daha iyi: İşte dünyanın en güçsüz ordusu!
Olası 3. dünya savaşında hemen dağılacak ülkeler belli oldu. Peki savaş durumunda anında dağılacak ordular hangileri?
OLASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDA İLK 72 SAAT BELİRLEYİCİ OLACAK Küresel güvenlik ortamının hızla değiştiği son yıllarda, büyük bir savaşın ilk 72 saatinin belirleyici olacağı görüşü giderek güçleniyor. Yapay zekâ, son on yılın askeri ve siyasi dengelerini analiz ederek bazı ülkelerin bu süre içinde savaş kapasitesini büyük ölçüde kaybedebileceğini ortaya koyuyor.
İŞTE OLASI BÜYÜK BİR SAVAŞTA 72 SAAT İÇİNDE DAĞILACAK ORDULAR!
15) GÜNEY AFRİKA Bölgesel güç ama teknoloji ve lojistik eksiklikleri yüksek; ilk büyük çatışmada disiplin bozulur.
14) KOLOMBİYA İç güvenlik için güçlü; ancak konvansiyonel savaş deneyimi sınırlı, hızlı çöker.
13) MALEZYA Bölgesel savunma kabiliyeti sınırlı; personel sayısı ve lojistik desteği çatışmada yetersiz.
12) PERU Donanım eski, modernizasyon düşük; komuta ve kontrol yeteneği kısa sürede çökebilir.
11) FİLİPİNLER Hava ve deniz gücü yetersiz, lojistik bağımlılığı fazla; büyük çaplı çatışmada hızla çözülür.
10) NEPAL Küçük ordu ve düşük teknoloji; dağlık coğrafya avantaj olsa da organize savunma sürdürülemez.
9) NİKARAGUA Donanım eski ve eğitim zayıf; ilk çatışmada güç kaybı hızlı olur.
8) HONDURAS Askeri bütçe çok sınırlı; modern teknoloji yok, herhangi bir saldırıda çöker.
7) KAMBOÇYA Küçük ordu ve eski donanım; modern savaşta koordinasyon yeteneği çok düşük.
6) MYNMAR Sürekli iç çatışmalar ordunun disiplinini bozmuş; lojistik desteği sınırlı, hızlı dağılır.
5) LÜBNAN Ordu disiplin ve eğitim açısından zayıf; silahlı gruplar arası çekişmeler komuta zincirini sabote eder.
4) MOLDOVA Ordusu yetersiz ve düşük teknoloji; stratejik planlama eksikliği ile ilk çatışmada çöker.
3) KOSOVA Küçük ve deneyimsiz askeri güç; modern silah eksikliği nedeniyle koordineli savunma yapamaz.
2) İZLANDA Silahlı kuvvetleri neredeyse yok; yalnızca sahil güvenlik ve birkaç helikopter bulunuyor, herhangi bir saldırıda hızlıca dağılır.
1) BHUTAN | Güney Asya ülkesi Düzenli ordu yok, savunma kabiliyeti temel polis ve güvenlik güçleri ile sınırlı; herhangi bir büyük savaşta lojistik ve komuta zinciri hemen çökebilir./ derleyen: haber7
