Dünyanın gözü Türk eriğinde: Kilogramı 500 dolar!

Yerli üreticimizin alın teri, Irak’ın Süleymaniye kentinde adeta altın değerinde işlem görüyor. Türkiye’den ihraç edilen sezonun ilk erikleri, yoğun talep nedeniyle kilogramı 500 dolardan alıcı buldu. Iraklı manav Mehdi Hüseyin, ilk etapta gelen 23 kilogram eriğin saniyeler içinde tükendiğini, müşterilerin bu lezzet için aylar öncesinden "ön sipariş" sırasına girdiğini açıkladı.

Muhalif korodan tanıdık nakarat bekleniyor

Her yıl olduğu gibi, sezonun ilk ve en özel ürününün fiyatını genel piyasa fiyatıymış gibi sunmaya hazırlanan muhalif kesimin, bu durumu hükümete yönelik bir yıpratma siyasetine alet etmesi bekleniyor. Oysa gerçek bambaşka:

Talep Patlaması: Ürün daha dalındayken Katar , Dubai ve Irak gibi ülkelerden yüksek fiyatlı siparişler alıyor.

Ürün daha dalındayken , ve gibi ülkelerden yüksek fiyatlı siparişler alıyor. Geçici Durum: Uzmanlar ve satıcılar, yerli üretimin artmasıyla birlikte fiyatların hızla normale döneceğini belirtiyor.

Uzmanlar ve satıcılar, yerli üretimin artmasıyla birlikte fiyatların hızla normale döneceğini belirtiyor. İhracat Başarısı: Geçtiğimiz yıl Mersin’den dünyaya açılan Türk eriği, ülkemize ciddi döviz girdisi sağlamaya devam ediyor.

"Halk istedi, biz getirdik"

Süleymaniye'deki pazar esnafı, fiyatların yüksekliğine rağmen talebe yetişemediklerini belirterek, "Halkın yoğun isteği üzerine Türkiye’deki çiftçi dostlarımızdan bu özel mahsulü getirttik. Ürün bollaştıkça fiyatlar zaten düşecek," diyerek piyasanın doğal işleyişine dikkat çekti.

Milletin sofrasındaki ekmeği değil, lüks tüketim sınıfına giren "turfandacılığı" diline dolayanların, Türkiye’nin tarımdaki ihracat başarısını görmezden gelmesi ise yine şaşırtmadı.