  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Partili Adem Yıldırım'dan o bildiriye sert tepki! "Laiklik kılıfı altında millet ve din düşmanlığı yapıyorlar!" Fransa ile ABD arasında "diplomatik kriz"! Büyükelçi çağrıldı ama gitmedi Tüm dünya bu görüşmeyi bekliyordu! KKTC ve GKRY liderleri ilk kez bir araya geldi Vahdet Vakfı’ndan seküler yobazlara tepki! “Anadolu’nun mayası İslam’dır” Ekonomide 'güven' meyvesini veriyor: Bakan Şimşek enflasyonda 'düşüş' rotasını çizdi Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak... AB'nin jeopolitik rotasında kilit rol oynuyoruz Tek şansları Türkiye TSK’nın NATO tatbikatındaki performansı ürküttü Hem sahada hem masada gücümüzü gördüler Meclis'te köşeye sıkışınca tehdit etti! 'Hayal bile edemeyecekleri bir güçle vururuz' 888 şüpheli tutuklandı! Sıra diğerlerine de gelecek...
Gündem Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Valilik acı haberi duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

 

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!
Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!

Yerel

Alevler kısa sürede sardı, acı haber geldi!

Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi
Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi

Yerel

Türkiye'nin konuştuğu kaybolan gençten acı haber geldi

5 günde Türkiye'ye peş peşe acı haber! 3 çocuk vefat etti
5 günde Türkiye'ye peş peşe acı haber! 3 çocuk vefat etti

Gündem

5 günde Türkiye'ye peş peşe acı haber! 3 çocuk vefat etti

Genç sağlıkçıdan acı haber! Gece nöbetinden çıktı, sabah otoparkta ölü bulundu
Genç sağlıkçıdan acı haber! Gece nöbetinden çıktı, sabah otoparkta ölü bulundu

Aktüel

Genç sağlıkçıdan acı haber! Gece nöbetinden çıktı, sabah otoparkta ölü bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23