Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?

Ankara kulisleri, dar gelirli emekliyi ekonomik fırtınadan koruyacak devrim niteliğindeki "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" ile çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "insan odaklı ekonomi" vurgusuyla sinyalini verdiği yeni model, emekli maaş sistemini kökten değiştirmeden, alım gücü düşük hanelere doğrudan nakdi destek vermeyi hedefliyor. Devletin veri tabanı üzerinden yapılacak "hane gelir durumu" ile geliri belirli bir sınırın altında kalan emeklilere, aradaki fark "tamamlayıcı ödeme" olarak verilecek.

Emekliler için yıllardır süregelen "en düşük maaş" karmaşası bitiyor. Hükümetin üzerinde titizlikle çalıştığı yeni program, bugüne kadar uygulanan standart zam mantığını yıkarak "ihtiyaç duyana tam destek" ilkesini getiriyor. Programın merkezinde yer alan hane bazlı analiz sistemi, emeklinin sadece bankadaki maaşını değil; yaşadığı evin kira olup olmadığını, hanede çalışan başka biri olup olmadığını ve mülkiyet durumunu mercek altına alacak.

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Hane bazlı gelir incelemesiyle asgari bir eşik belirlenerek geliri düşük kalan emeklilere devlet tarafından nakdi destek sağlanması planlanıyor.

Hükümet, ekonomik istikrar programı sürerken geçim sıkıntısı çeken dar gelirli emeklileri rahatlatacak dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Gündemde ve Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı", özellikle geliri belirli bir sınırın altında kalan haneleri hedef alacak.

Yeni modelde devletin veri tabanındaki kayıtlar üzerinden hane bazlı bir inceleme yapılacak. Haneye giren toplam gelir, mülkiyet durumu ve kira gideri gibi kriterler analiz edilecek. Belirlenecek olan eşik rakamın (örneğin asgari ücret tutarı olan 28 bin TL gibi bir rakamın) altında geliri olan emekli hanelerine, aradaki fark devlet tarafından nakdi destek olarak yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI 28 BİN TL'YE NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin belli bir kesiminin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Hali vakti yerinde emekliler de var ama sıkıntı yaşayan emeklilerimiz de var. Özellikle sıkıntı yaşayan emeklilerimizi hedefleyen bir yaklaşım içinde olacağız" ifadelerini kullanarak çalışmanın sinyalini verdi. Yılmaz, ekonomiyi "insan odaklı" gördüklerini ve oluşan mali alanın dar gelirli kesimler için kullanılacağını vurguladı.

Gündemde yer alan bilgiye göre, bu yeni sistem sadece geçim sıkıntısını gidermekle kalmayacak, aynı zamanda yıllardır tartışılan "prim adaletsizliği" sorununa da neşter vuracak. Mevcut sistemde en düşük emekli maaşının kök maaş fark etmeksizin yukarı çekilmesi, 9000 gün prim ödeyenle daha az prim ödeyenin aynı maaşı almasına neden oluyordu.

EMEKLİ PRİMLERİ NEYE GÖRE ESAS ALINACAK?

Yeni "tamamlayıcı" model sayesinde "Ne kadar prim, o kadar maaş" prensibi korunacak. Emekli maaşları prim miktarına göre kalacak, ancak hane geliri düşükse aradaki fark "sosyal destek" kaleminden tamamlanacak.

Böylece hem çalışma hayatındaki adalet duygusu korunacak hem de dar gelirli emeklinin alım gücü artırılacak.

Hükümetin bu kapsamlı projeyi önümüzdeki dönemde netleştirerek kamuoyuna duyurması bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Bu sistemde "her emekli" değil, "ihtiyaç sahibi ve dar gelirli emekli hanesi" baz alınacak. Yararlanma kriterleri şöyle sıralanıyor:

Haneye giren toplam gelir (maaş, ek gelir, kira geliri vb.) belirlenecek bir eşiğin (örneğin 28.000 TL gibi bir sınırın) altında kalanlar.

Emeklinin üzerine kayıtlı birden fazla mülk veya yüksek değerli varlık olup olmadığına bakılacak. Sadece tek evi olan veya kirada yaşayan dar gelirli emekliler öncelikli olacak.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve maaşının büyük kısmını kiraya veren emekliler, hane analizinde "dezavantajlı" grupta sayılacak ve destek kapsamına alınacak.

Yaşlılık veya sağlık sorunları nedeniyle ek gideri olan haneler için özel puanlama yapılabileceği belirtiliyor.

NASIL ÖDENECEK?

Sistem, maaşlara doğrudan bir "zam" yapmak yerine "sosyal destek takviyesi" olarak ödeme yapılacak.

Belirlenen eşik rakam ile haneye giren mevcut gelir arasındaki "fark" hesaplanacak. Bu fark, her ay düzenli olarak hak sahibinin hesabına yatırılacak.

Ödeme, emekli maaşının içine dahil edilmeyecek; "Aile Destek Ödemesi" veya "Gelir Tamamlayıcısı" adı altında ayrı bir ödeme kalemi olarak görülecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak veri tabanı kullanılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınabileceği gibi, sistem otomatik olarak dar gelirli haneleri tespit de edebilecek.

Hanenin gelir durumu değiştiğinde (örneğin evde yaşayan bir bireyin işe girmesi durumunda) destek tutarı yeniden güncellenecek veya kesilecek.