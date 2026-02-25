CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Parmağını millete salladı!

İmamoğlu’nun geçtiğimiz yıllarda kendisine yönelik eleştirilere parmak sallayarak "Akıllı olun" diye hitap etmesini de hatırlatan Jahrein, halka üstten bakan bu tavrın hafızalardan silinmeyeceğini vurguladı.

PKK destekçilerine belediye bütçesi!

Haberde yer alan en çarpıcı iddialar ise İBB bütçesinin kimlere aktarıldığı üzerine oldu:

PKK Sempatizanlarına Sahne: Jahrein, PKK ’ya para toplanan konserlerde sahne alan ve terör elebaşı Abdullah Öcalan ’a özgürlük isteyen Aynur Doğan gibi isimlere, belediye bütçesiyle konser verdirilmesini sert dille eleştirdi.

Jahrein, ’ya para toplanan konserlerde sahne alan ve terör elebaşı ’a özgürlük isteyen Aynur Doğan gibi isimlere, belediye bütçesiyle konser verdirilmesini sert dille eleştirdi. Terörist Mezarına Ziyaret: Ülkenin savcısını şehit eden, kadın ve çocuk katili olarak bilinen Yılmaz Güney’in mezarı başında dua edilmesini "Pisliğin mezarında avuç açmak" olarak nitelendirdi.

Ülkenin savcısını şehit eden, kadın ve çocuk katili olarak bilinen Yılmaz Güney’in mezarı başında dua edilmesini "Pisliğin mezarında avuç açmak" olarak nitelendirdi. HDP İle Kol Kola: İmamoğlu’nun Pervin Buldan ile ağaç dikme etkinliklerinde boy göstermesini ve eşi Dilek İmamoğlu’nun sahneden PKK selamı (zafer işareti) vermesini "Unutmayacağız" diyerek kayıtlara geçirdi.

"Batıda şık, doğuda terör selamı"

Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun Batı illerinde modern ve şık bir profil çizerken, Doğu’ya gittiğinde terör odaklarıyla iş birliği yapmasını ve eşine sahnelerde malum işaretleri yaptırmasını ikiyüzlülük olarak tanımladı. Alman Yeşiller Partisi temsilcileriyle verilen pozları da "Ülke düşmanlarıyla kucaklaşma" olarak yorumlayan Jahrein, bu "ihanet sarmalını" asla unutmayacağını belirterek yayını noktaladı.