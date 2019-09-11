Şehit Ömer Halisdemir’in yeğeni Bursa’da yüzerken boğuldu 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in yeğeni Halil Halisdemir, Bursa’da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir’in yeğeni Halil Halisdemir, Bursa’da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Şehit Ömer Halisdemir’in TIR şoförlüğü yapan yeğeni Halil Halisdemir, Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunduğu sırada serinlemek için Söğütpınar sahilinden denize girdi. Halisdemir, denizin dalgalı olması sebebiyle kayalık alana yüzmeye çalışırken boğuldu. Kurtarma ekipleri tarafından deniz çıkartılan Halisdemir, 112 ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Halil Halisdemir’in cenazesi, Niğde Çukurca’da toprağa verildi.

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