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Gündem Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın babasının bu sözleri tüm terör destekçilerine! "Allah kendilerini de yaksın"
Gündem

Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın babasının bu sözleri tüm terör destekçilerine! "Allah kendilerini de yaksın"

Terör örgütünün Gaziantep Karkamış'taki hain saldırısında şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan'ın acılı babası, yürekleri sızlatan bir mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 21:38:00 -
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın babasının bu sözleri tüm terör destekçilerine! "Allah kendilerini de yaksın"

 Yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Hainlerin saldırında atılan 4 roket, ilçe merkezindeki Etiler Lisesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın acısı babası Mustafa Alkan yürekleri sızlatan bir mesaj verdi.

Acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.

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