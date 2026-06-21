O bölgede tansiyon yükseliyor: İHA'lar 2 bin km uzaklığı vurdu!

Zelenskiy, 3 bin kilometre menzilli yeni İHA'ların Rusya'nın Batı Sibirya'daki Tyumen petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Rusya'nın Batı Sibirya'daki Tyumen bölgesinde bulunan ve Ukrayna sınırına 2 bin kilometreden daha uzak mesafedeki bir petrol rafinerisini vurduğunu doğruladı.

Zelenskiy, Ukraynalı Fire Point şirketinin 3 bin kilometreden fazla menzile sahip yeni uzun menzilli İHA'lar geliştirdiğini ve bu sistemlerin "başarıyla kullanıldığını" söyledi.

Gece yayımladığı görüntülü mesajında Zelenskiy, Ukrayna ordusuna teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Tyumen Bölgesi'ne kadar ulaşan özel operasyonlar gerçekleştiren askerlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar arasında bir petrol rafinerisi de bulunuyor. Devlet sınırımızdan 2 bin kilometreden daha uzak bir noktaya ulaşıldı. Bu etkili bir çalışmadır."

İnternette paylaşılan görüntülerde, Antipinsky Rafinerisi olarak da bilinen Tyumen petrol rafinerisinin üzerinde yoğun duman ve alevlerin yükseldiği görüldü.

Tyumen Valisi Aleksandr Moor ise acil durum ekiplerinin "düşen İHA parçalarının" bulunduğu bölgede çalıştığını açıkladı.

Öte yandan Ukrayna medyası ve savaşı takip eden çevrimiçi kaynaklara göre, Ukrayna güçleri cumartesiyi pazara bağlayan gece işgal altındaki Kırım'ın Kerç kentindeki bir petrol terminalini hedef aldı.

NASA'nın uydu izleme sistemi, terminalin bulunduğu Kerç Limanı'nda yangın çıktığını gösterdi.

Kırım'daki Rus kontrolündeki hedeflere yönelik daha geniş çaplı bir saldırı dalgasının parçası olduğu belirtilen operasyonlarda, Bilohorsk'taki bir elektrik trafo merkezinin de alev aldığı bildirildi. Ayrıca Yevpatoriya ve Kırım'ın en büyük kenti Sivastopol'da da saldırılar yaşandığı aktarıldı.

Rus güçleri ise cumartesi günü Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentini güdümlü bombalarla vurdu. Bölge Valisi İvan Fedorov, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.