Fransız savaş gemisi Marmaris'te

Fransız Donanması'na bağlı, 714 borda numaralı Lafayette sınıfı fırkateyn "Guepratte", NATO görevi kapsamında gerçekleştirdiği liman ziyareti çerçevesinde 151 kişilik mürettebatıyla Marmaris'teki Albatros Marina'ya demirledi. Savaş gemisinin üç gün boyunca marinada kalacağı belirtildi.

Ziyaret süresince geminin yakıt, su ve gıda gibi lojistik ihtiyaçları karşılanırken, mürettebata da dinlenme imkanı sağlandı. Karaya çıkan Fransız askerler, Marmaris'te alışveriş yapıp kentin turistik noktalarını gezdi.

Gemide görev yapan personel, daha önce de çeşitli görevler kapsamında Türkiye'ye geldiklerini belirterek, Türk halkının misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'den her zaman güzel anılarla ayrıldıklarını ifade eden mürettebat üyeleri, mevcut görevlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeden önce üçüncü bir Türk limanını daha ziyaret etmeyi planladıklarını, ancak bu limanın henüz belirlenmediğini söyledi.

Fransız savaş gemisinin Türkiye'de ilk kez bir marinaya demirlediği belirtildi.