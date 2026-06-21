Kabustan uyanın: Evdeki pirelere elveda! Kimyasal kullanmadan doğal yollarla...
Evdeki pireleri evden uzaklaştırmanın yöntemi belli oldu.
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Evdeki pireleri evden uzaklaştırmanın yöntemi belli oldu.
Özellikle evcil hayvan sahipleri için evde pirelerin dolaştığını fark etmek tam bir kabusa dönüşebiliyor. Üstelik sorun sadece hayvanların kaşınmasıyla da sınırlı kalmayabilir. Pireler halılara, koltuklara, yataklara ve evcil hayvanların sık sık vakit geçirdiği alanlara yayılabilir. Ancak endişelenmeyin! Erken fark edildiğinde evi ağır kimyasallara boğmaya gerek kalmadan uygulanacak oldukça pratik ve doğal yöntemler mevcut. İşte detaylar…
Evinizde pire olduğunun en belirgin işareti genellikle evcil hayvanınızın normalden daha fazla kaşınmasıdır. Özellikle boyun, sırt, baş ve kuyruk çevresinde yoğun şekilde kaşındıklarını fark ettiyseniz evinizde pire olduğu ihtimalini değerlendirmeniz gerekebilir.
Yalnızca evcil hayvanlarda değil, insanlarda da bazı belirtiler görülebilir. Ayak bileği, bacak veya bel çevresinde küçük, kırmızı ve kaşıntılı ısırıklar fark ederseniz evinizde pire bulunuyor olabilir.
Bir diğer belirgin işaret ise "pire kiri" olarak bilinen küçük siyah ya da kahverengimsi noktacıklardır. Bunlar genellikle evcil hayvan yataklarında, halı diplerinde, koltuk aralarında ve parke çatlaklarında görülebilir.
Pire sorunu çoğunlukla kedi ya da köpeklerinden üzerinden eve taşınır. Bu nedenle işe öncelikle evcil hayvanın tüylerini tarayarak ve veterinerin önerdiği pire koruma ürünlerini kullanarak başlamak gerekir.
Pireler yalnızca hayvanın üzerinde değil, yattığı alanlarda da bulunabilir. Minder, battaniye, yatak kılıfı ve yıkanabilir kumaşları yüksek sıcaklıkta yıkamak, pirelerin farklı yaşam evrelerini azaltmaya yardımcı olur.
Pire yumurtaları ve larvaları halı diplerinde, koltuk aralarında ve süpürgelik kenarlarında saklanabilir. Bu nedenle yalnızca ortalığı değil, dip köşe temizlik yapmak ve iyice süpürmek önemlidir.
Süpürme işlemi bittikten sonra hazneyi evin içinde bekletmek pirelerin yeniden yayılmasına yol açabilir.
Toz haznesi ya da süpürge torbası mümkünse dışarıda boşaltılmalı ve çöp hemen atılmalıdır.
Pirelerden kurtulmak için tek seferlik temizlik daima mümkün olmaz. Yumurtalar sonradan açılabileceği için birkaç gün boyunca evi süpürmek ve yıkama işlemini tekrarlamak önemlidir. Pireler nemli, gölgeli ve döküntü biriken alanları severler. Bu nedenle yaprak yığınlarını temizlemek, çimleri kısa tutmak ve evcil hayvanın sık gezdiği dış alanları kontrol etmek yeniden pire taşınmasını önleyebilir.
Limon, nane, lavanta ya da çay ağacı yağı gibi ürünler bazı kaynaklarda doğal çözüm olarak geçse de özellikle kediler ve köpekler için riskli olabilir.
Bu nedenle hayvanın üzerine ev yapımı karışımlar sürmekten ya da yoğun esansiyel yağ kullanmaktan kaçınmak daha güvenlidir.
Tüm temizlik ve önleme adımlarına rağmen pireler devam ediyorsa evde gözden kaçan bir kaynak bulunuyor olabilir.
Böyle durumlarda veteriner desteğiyle birlikte profesyonel haşere kontrolü almak daha doğru olur.
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