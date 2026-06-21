Kabustan uyanın: Evdeki pirelere elveda! Kimyasal kullanmadan doğal yollarla...

Pirelerden kurtulmak için tek seferlik temizlik daima mümkün olmaz. Yumurtalar sonradan açılabileceği için birkaç gün boyunca evi süpürmek ve yıkama işlemini tekrarlamak önemlidir. Pireler nemli, gölgeli ve döküntü biriken alanları severler. Bu nedenle yaprak yığınlarını temizlemek, çimleri kısa tutmak ve evcil hayvanın sık gezdiği dış alanları kontrol etmek yeniden pire taşınmasını önleyebilir.