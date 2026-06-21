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Eğitim YKS'de ikinci gün heyecanı: Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı
Eğitim

YKS'de ikinci gün heyecanı: Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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YKS'de ikinci gün heyecanı: Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bugün ikinci sınav maratonu gerçekleştiriliyor. Alan Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle başladı. Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en kritik viraj dönülüyor. Dün gerçekleştirilen ilk oturum Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından adaylar, bugün lisans programlarına yerleşmede büyük bir ağırlığa sahip olan ikinci oturum için masa başına geçti. Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15 itibarıyla resmen başladı.

13:15'TE SONA ERECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavda, kapılar saat 10.00’da kapandı ve bu dakikadan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı. Kendi alanlarındaki başarılarını kanıtlamak için ter döken adaylara, toplamda 160 soru yöneltiliyor. Sınavda adayların soru kitapçıklarındaki soruları yanıtlaması için tam 180 dakika (3 saat) süreleri bulunuyor. AYT oturumu saat 13.15’te sona erecek. Sınav kuralları gereği adaylar, ilk 135 dakika boyunca (saat 12.30’a kadar) salondan çıkamayacaklar.

Öte yandan öğrencilerle birlikte okul önüne gelen aileleri de büyük heyecan yaşadı.

Yabandı Dil Testi 13:45'TE BAŞLAYACAK

Bugün YKS heyecanı sadece AYT ile sınırlı kalmayacak. Dil puanıyla üniversite tercihi yapacak adayların katılacağı üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45’te başlayacak. Adaylara 80 sorunun yöneltileceği bu oturumda 120 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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