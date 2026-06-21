  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi tetikçiler iftira atmıştı! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca hastaneye kaldırıldı Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! ABD ordusu dünyaya duyurdu Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Şaibeli para trafiğine ‘depremzede bursu’ savunması! Ağbaba'nın danışmanından akıllara ziyan çelişkiler Biri sandalyenin, biri bankın üstünde: Devrik Özgür 'Gel Muharrem'in yolunda Orta Doğu’da yine karışık! ABD ve İran’dan farklı açıklamalar İsrail’de panik büyüyor: İran’ı unutun asıl kabus Türkiye Seferihisar’da 'rüşvet havuzu' patladı! İtirafçı kirli çarkı tek tek deşifre etti! Volkan Ayvazlı olayının perde arkası aralandı! İşkence dediler iftira çıktı Kurtulmuş’tan gelecek dönemin şifresi: Önce Terörsüz Türkiye sonra terörsüz bölge
Gündem Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli
Gündem

Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli

X platformunda faaliyet gösteren çok sayıda sapık ve pedofili dernek, platform ve komisyon hesabı Türkiye sınırları içerisinde erişime kapatıldı.

X platformunda faaliyet gösteren çok sayıda sapık ve pedofili dernek, platform ve komisyon hesabı Türkiye sınırları içerisinde erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet ortamında mevzuata aykırı yayın yaptığı değerlendirilen LGBTİ+ odaklı sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli süreci başlattı. X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren çok sayıda dernek, platform ve komisyon hesabı Türkiye sınırları içerisinde erişime kapatıldı.

Uygulama, kamu düzeninin korunması, genel ahlakı ve toplumsal huzuru bozabilecek faaliyetlerin önüne geçilmesi, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve geleneksel aile yapısının korunması amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye’den erişimi engellenen hesaplar arasında Kaos GL, SPoD, 17 Mayıs Derneği, Pembe Hayat, Lambdaİstanbul ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu da yer aldı.

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!
İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

Gündem

İstanbul'da 'LGBT dostu okul' skandalı! Sapık öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi!

Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler
Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

Gündem

Bir AB üyesi daha LGBT’ye cephe aldı: İstanbul Sözleşmesini iptal ettiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Davetçi

Erişim yetmez, cezai işlem de yapın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23