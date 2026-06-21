Türkiye'de LGBT propagandası yapan sapık ve pedofili hesaplara erişim engeli

X platformunda faaliyet gösteren çok sayıda sapık ve pedofili dernek, platform ve komisyon hesabı Türkiye sınırları içerisinde erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet ortamında mevzuata aykırı yayın yaptığı değerlendirilen LGBTİ+ odaklı sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli süreci başlattı. X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren çok sayıda dernek, platform ve komisyon hesabı Türkiye sınırları içerisinde erişime kapatıldı.

Uygulama, kamu düzeninin korunması, genel ahlakı ve toplumsal huzuru bozabilecek faaliyetlerin önüne geçilmesi, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve geleneksel aile yapısının korunması amacıyla hayata geçirildi.

Türkiye’den erişimi engellenen hesaplar arasında Kaos GL, SPoD, 17 Mayıs Derneği, Pembe Hayat, Lambdaİstanbul ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu da yer aldı.